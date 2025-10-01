Cote d'Ivoire: Ouverture de la 2e session parlementaire - Des députés de l'opposition claquent la porte

L'ouverture de la deuxième et dernière session ordinaire de la mandature 2021-2025 de l'Assemblée nationale s'est tenue ce 1er octobre 2025, à Abidjan-Plateau, dans un climat particulier. Alors que cette session précède les législatives du 27 décembre, plusieurs bancs sont restés vides : les députés du Pdci-Rda, du Ppa-CI et les élus non-inscrits ont décidé de boycotter la cérémonie solennelle.

Dans une déclaration lue par Simon Doho, président du groupe parlementaire Pdci-Rda, l'opposition a exprimé sa « désapprobation profonde » face à la conduite du processus électoral en cours, notamment après la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre. Ces députés estiment que le gouvernement « refuse obstinément de créer les conditions d'une paix durable et d'une cohésion sociale indispensables à l'unité nationale ».

Selon eux, le pouvoir en place met en péril la stabilité du pays et risque de replonger la Côte d'Ivoire dans des crises similaires à celles vécues lors des précédentes présidentielles. Parmi les signataires de la déclaration figurent l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, Assalé Tiémoko et Djè Bi Djè Olivier.

Les élus contestataires avancent quatre principaux motifs : « L'inconstitutionnalité des décisions du Conseil constitutionnel, accusé d'avoir invalidé certaines candidatures en violation des délais et textes en vigueur ; le verrouillage du processus électoral marqué par l'exclusion de leaders de l'opposition ; l'opacité du système de parrainage et l'absence de révision annuelle de la liste électorale malgré un budget de 27 milliards de Fcfa ;

la répression politique et les atteintes aux droits humains, avec des arrestations arbitraires, enlèvements nocturnes, interrogatoires sans avocat et intimidation des opposants, et la dérive monarchique du pouvoir, à travers l'instrumentalisation des médias publics et l'assimilation de l'opposition à une faute politique ».

Face à ce qu'ils qualifient de « dérive autocratique », les députés de l'opposition réaffirment leur engagement à défendre la Constitution et à lutter par tous les moyens démocratiques : interpellations parlementaires, recours judiciaires, plaidoyers nationaux et internationaux, marches citoyennes. « Nous ne pouvions plus rester silencieux face à de telles violations. Notre responsabilité est d'alerter et de nous tenir aux côtés du peuple », conclut leur déclaration.