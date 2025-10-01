À deux marches de la Coupe du monde 2026, les Éléphants de Côte d'Ivoire se préparent à livrer leurs derniers combats contre les Seychelles et le Kenya. Le sélectionneur, Émerse Faé, a convoqué 23 joueurs, mêlant jeunesse et expérience, pour tenter de valider le ticket mondial. Mais l'absence de Wilfried Dazet Zaha, l'attaquant de Charlotte Fc (Usa), continue d'inquiéter.

C'est une liste attendue et scrutée qui a été publiée le mercredi 1er octobre 2025 par Émerse Faé. Le technicien ivoirien a retenu 23 joueurs pour affronter les Seychelles, le 10 octobre au stade de l'Île Maurice, puis le Kenya, le 14 octobre au Stade d'Ebimpé, dans le cadre des 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

La grande surprise vient de la première convocation de Yan Diomandé, l'ailier du RB Leipzig, qui signe son entrée en sélection. Aux côtés de cette nouveauté, on note des retours attendus, notamment celui de Guéla Doué (Strasbourg), Zouzoua Pacôme (Young Africans, Tanzanie) et Oumar Diakité (Cercle Bruges). Malgré une blessure contractée en Ligue des champions avec l'Atalanta, Odilon Kossounou figure bien sur la liste, preuve de son importance dans le dispositif défensif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À propos de l'absence prolongée de Wilfried Zaha, Faé s'est voulu rassurant : « Je tiens à vous confirmer qu'il n'y a aucun problème avec Wilfried. Mais la concurrence est rude à son poste et il a été difficile de faire un choix. S'il redevient performant en club et montre qu'il a un esprit de groupe, il n'y aura pas de raison pour ne pas le convoquer.

On n'a pas eu assez de temps pour échanger avec lui après le sacre, mais je pense qu'on va bientôt organiser un rendez-vous pour discuter avec lui, pour comprendre son état d'esprit et voir son avenir sur sa carrière internationale » a-t-il déclaré en conférence de presse ce mercredi après-midi.

Les Éléphants, leaders du groupe F avec 20 points, devancent de justesse les Panthères du Gabon (19 points). Ils affichent une défense de fer, avec zéro but encaissé, et une attaque prolifique (15 buts). Champions d'Afrique en titre, ils n'ont plus qu'à franchir ces deux ultimes étapes pour retrouver la scène mondiale, plus de 10 ans après leur dernière participation (2006, 2010, 2014).

Liste complète des 23 Éléphants convoqués :

Gardiens (3)

Yahia Fofana (Caykur Rizespor, Turquie) ; Mohamed Koné (Charleroi, Belgique) ; Alban Lafont (Panathinaïkos, Grèce)

Défenseurs (8)

Wilfried Singo (Galatasaray, Turquie) ; Jean-Philippe Gbamin (Zurich FC, Suisse) ; Christopher Opéri (Istanbul Basaksehir, Turquie) ; Emmanuel Agbadou (Wolverhampton, Angleterre) ; Odilon Kossounou (Atalanta, Italie) ; Ghislain Konan (Burgos CF, Espagne D2) ; Evan Ndicka (AS Roma, Italie) ; Guéla Doué (Strasbourg, France)

Milieux (4)

Franck Kessié (Al-Ahli FC, Arabie Saoudite) ; Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest, Angleterre) ; Zouzoua Pacôme (Young Africans, Tanzanie) ; Séko Fofana (Stade Rennais, France)

Attaquants (8)

Simon Adingra (Sunderland, Angleterre) ; Nicolas Pépé (Villarreal, Espagne) ; Touré Bazoumana (Hoffenheim, Allemagne) ; Evann Guessand (Aston Villa, Angleterre) ; Sébastien Haller (FC Utrecht, Pays-Bas) ; Amad Diallo (Manchester United, Angleterre) ; Yan Diomandé (RB Leipzig, Allemagne) ; Oumar Diakité (Cercle Bruges, Belgique)

La route est tracée, les cartes sont abattues : aux Éléphants de transformer l'essai pour décrocher leur quatrième Coupe du monde.