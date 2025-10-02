Sénégal: Dip Doundou Guiss signe un contrat de distribution exclusive avec Sony music africa francophone

1 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le rappeur sénégalais Dip Doundou Guiss a annoncé avoir signé un contrat de distribution exclusive avec le label Sony music africa francophone.

Cette signature, indique un communiqué de presse permettra de structurer et d'amplifier la carrière de l'artiste.

"Cette signature ouvre une nouvelle page de ma carrière. Elle me donne les moyens de partager ma musique avec un public plus large, tout en restant fidèle à mon identité et à mes racines", a déclaré Dip Doundou Guiss.

Il a informé qu'un single et un clip prévus bientôt, vont officialiser ce partenariat, ainsi que des concerts, des contenus visuels durant le dernier trimestre de l'année et pour toute l' année 2026.

Selon le staff de l'artiste, "ce partenariat sera une étape décisive dans le développement de la carrière de Dip à l'international".

Sony music africa francophone s' engage à accompagner l'artiste dans ses projets à venir et à valoriser ses créations dans une logique de long terme, lit-on dans le texte.

Depuis ses débuts, le rappeur Dip Doundou Guiss s'est imposé comme l'une des figures majeures du hip hop sénégalais et africain à travers sa rigueur artistique et la richesse de ses textes.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.