Dakar — Le rappeur sénégalais Dip Doundou Guiss a annoncé avoir signé un contrat de distribution exclusive avec le label Sony music africa francophone.

Cette signature, indique un communiqué de presse permettra de structurer et d'amplifier la carrière de l'artiste.

"Cette signature ouvre une nouvelle page de ma carrière. Elle me donne les moyens de partager ma musique avec un public plus large, tout en restant fidèle à mon identité et à mes racines", a déclaré Dip Doundou Guiss.

Il a informé qu'un single et un clip prévus bientôt, vont officialiser ce partenariat, ainsi que des concerts, des contenus visuels durant le dernier trimestre de l'année et pour toute l' année 2026.

Selon le staff de l'artiste, "ce partenariat sera une étape décisive dans le développement de la carrière de Dip à l'international".

Sony music africa francophone s' engage à accompagner l'artiste dans ses projets à venir et à valoriser ses créations dans une logique de long terme, lit-on dans le texte.

Depuis ses débuts, le rappeur Dip Doundou Guiss s'est imposé comme l'une des figures majeures du hip hop sénégalais et africain à travers sa rigueur artistique et la richesse de ses textes.