Madagascar: La Solidarité syndicale se joint à la mobilisation et appelle au départ de Rajoelina

Les syndicats de travailleurs de Madagascar accentuent la pression sur le président Andry Rajoelina, une semaine après le début du mouvement de contestation inédit qui secoue actuellement la Grande Île. La Solidarité syndicale malgache, principale plateforme syndicale du pays, a appelé mercredi 1er octobre à une grève générale. Comme le collectif Gen Z, elle demande aussi la démission du chef de l'État.

Enseignants, soignants, douaniers... La Solidarité syndicale malgache réunit une cinquantaine de syndicats représentant principalement les agents de l'État. Pour la première fois, mercredi 1er octobre, la plateforme a appelé à manifester dans les rues d'Antananarivo. Un millier de travailleurs ont répondu présents selon son président, Herizo Andrianavalona Ramanambola.

Parmi leurs revendications : l'augmentation des salaires des fonctionnaires, gelés depuis 2022 à Madagascar, mais aussi le respect de la liberté syndicale et de la liberté d'expression. La plateforme, qui se reconnaît dans la mobilisation du collectif Gen Z, veut encourager les fonctionnaires à manifester quotidiennement jusqu'à la démission du président Andry Rajoelina. Et espère contribuer à la résolution de la crise dans le cadre d'une grande concertation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tout en soutenant la mobilisation portée par la jeune génération malgache, d'autres plateformes syndicales - à l'image du FISEMA - hésitent néanmoins à appeler à la grève générale, craignant d'aggraver la précarité qu'endurent déjà les travailleurs.