Madagascar: Fin de l'accord AGOA - Les exportations vers les États-Unis taxées à 15%

L'African Growth and Opportunity Act (Agoa), accord commercial clé entre les États-Unis et Madagascar, a pris fin le 30 septembre 2025. Avec la fin du programme, une taxe de 15 % s'applique désormais sur les exportations malgaches vers les États-Unis

L'African Growth and Opportunity Act (Agoa), programme commercial entre les États-Unis et environ 45 pays d'Afrique, a officiellement pris fin le 30 septembre 2025. Entré en vigueur en 2000 et renouvelé à plusieurs reprises, cet accord permettait aux pays africains éligibles d'exporter vers les États-Unis sans droits de douane ni quotas sur plus de 6 000 produits, allant du textile aux produits agricoles et miniers

Pour Madagascar, l'Agoa constituait un outil économique essentiel, soutenant près de 150 000 emplois directs et 400 000 emplois indirects, principalement dans le secteur textile et les zones franches industrielles. Les filières agroalimentaires, comme la vanille et les huiles essentielles, bénéficiaient également de cet accès préférentiel

« Si l'on se fie à la loi, l'accord Agoa a pris fin le 30 septembre. Nous attendons actuellement son renouvellement, mais la situation budgétaire américaine, avec les blocages entre démocrates et républicains, retarde toute décision », explique Isidore Razanakoto, directeur général du commerce

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il précise que cette phase est transitoire : « En attendant, la taxe de 15 % imposée par l'administration américaine depuis le 7 août s'applique sur certains produits, notamment le textile et les produits annexes. Mais les statuts et certificats précédemment délivrés aux entreprises restent valables, ce qui pourrait permettre un remboursement si l'accord est rétabli »

Selon lui, des réflexions sont déjà en cours pour un renouvellement possible de l'Agoa pour une année supplémentaire, mais tout dépendra de l'adoption du budget américain. « Tant que le budget n'est pas voté, aucune discussion sur d'autres accords commerciaux ne peut avancer, y compris l'Agoa », ajoute-t-il

Stratégies de diversification

Face à cette nouvelle situation, Madagascar explore des alternatives pour réduire sa dépendance au marché américain. Des partenariats économiques avec les pays africains, occidentaux, les Émirats arabes unis et d'autres marchés émergents sont à l'étude afin de diversifier ses exportations

L'Agoa, dispositif non réciproque, offrait un accès préférentiel crucial pour le pays : les produits africains exportés vers les États-Unis étaient exempts de droits de douane, tandis que les produits américains restaient taxés. Cette mesure favorisait le développement de filières stratégiques, notamment le textile, l'agroalimentaire et certains produits miniers critiques