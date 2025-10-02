Tunisie: La FTAV met en garde contre l'exploitation médiatique de l'incident Nouvelair à Nice

La Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV) a exprimé son soutien total et sans réserve à la compagnie aérienne Nouvelair, qu'elle qualifie de « pilier essentiel de la flotte nationale » et d'« acteur économique majeur » reconnu pour son sérieux, son professionnalisme et son engagement constant envers la sécurité des passagers.

Ce soutien intervient à la suite de l'incident survenu le 21 septembre 2025 à bord d'un vol Nouvelair reliant Tunis à Nice. La FTAV souligne que l'incident fait actuellement l'objet de plusieurs enquêtes menées par les autorités compétentes et insiste sur la nécessité d'attendre les conclusions officielles avant de tirer toute interprétation ou jugement hâtif.

La fédération a regretté que « certains médias étrangers » aient publié des informations prématurées sur l'incident, estimant que cette diffusion précipitée alimente « des rumeurs infondées » et nuit à la réputation de Nouvelair ainsi qu'au secteur aérien tunisien dans son ensemble.

La FTAV a rappelé que tous les passagers sont indemnes et que Nouvelair collabore pleinement avec les autorités compétentes. Forte de 36 ans d'expérience, la compagnie a démontré sa fiabilité, son respect des standards internationaux les plus stricts et sa contribution essentielle au développement du tourisme tunisien.

La fédération a appelé l'ensemble des acteurs du secteur à la retenue, à l'unité et à la responsabilité, avertissant que tout « usage médiatique opportuniste » ne pourrait que fragiliser l'écosystème commun. Elle a renouvelé son soutien absolu à Nouvelair face aux « critiques injustifiées et à la campagne médiatique étrangère précipitée », selon le communiqué officiel.