Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 octobre 2025

revue de presse

Entre avancées et reculs – L'Afrique face au défi de la liberté économique

Le rapport annuel Economic Freedom of the World, récemment publié par le Fraser Institute, met en lumière une stagnation globale de la liberté économique, marquant en 2023 une quatrième année consécutive de déclin à l'échelle mondiale.

La région africaine présente un score moyen modéré, reflétant une situation hétérogène sur le continent. L'île Maurice se distingue comme l'économie la plus libre d'Afrique, occupant la 21ᵉ place mondiale avec un score de 7,73. Elle est suivie par les Seychelles (31ᵉ, 7,58) et le Cabo Verde (44ᵉ, 7,39). Ces pays affichent de bonnes performances en matière de commerce international et de stabilité monétaire. (Source allAfrica)

Maroc : La Génération Z face au libéralisme sauvage

Les rues de nombreuses villes marocaines vibrent, depuis plusieurs jours, au rythme des manifestations menées par la Génération Z, à la suite d'appels diffusés sur les réseaux sociaux.

Ces jeunes font preuve d'un civisme remarquable. Pacifiques, responsables et profondément attachés à leur pays, ils réclament une chose simple mais essentielle -- que les politiques publiques répondent enfin aux aspirations du peuple.

Hélas, cette mobilisation citoyenne a été entachée par des vidéos montrant des interventions injustifiées des forces de l'ordre. Ces images choquantes ternissent l'image d'un pays qui se veut à l'écoute de ses citoyens et sèment le désarroi au sein de la population. (Source Libération)

Nigeria : La grève suspendue à la méga-raffinerie Dangote, 800 employés seront réintégrés

Au Nigeria, l'Association des cadres du pétrole et du gaz naturel (Pengassan) a suspendu sa grève, mercredi 1er octobre, après avoir obtenu des garanties sur la réintégration de 800 travailleurs licenciés de la méga-raffinerie du milliardaire Aliko Dangote, à Lagos.

La mobilisation avait débuté lundi 29 septembre pour dénoncer le licenciement des salariés affiliés au syndicat Pengassan, et leur remplacement par des travailleurs étrangers, notamment indiens. Le gouvernement fédéral est rapidement intervenu pour éviter une grave « crise énergétique ». (Source RFI)

Digitalisation - « This Is Africa Digital » se positionne en moteur de la transformation numérique africaine

This Is Africa Digital (TIAD) a tenu une conférence de presse au Monument de la Renaissance africaine ce mercredi 1er octobre pour annoncer les détails de son prochain événement et réaffirmer son engagement en faveur de la transformation digitale du continent.

Fatou Ka, directrice de TIAD, a souligné le choix « non anodin » du lieu (Monument de la Renaissance africaine), qui incarne la fierté, la résilience et l'ambition d'un continent qui se lève et qui avance. Elle a présenté l'initiative comme une « opportunité historique pour le continent africain » et une dynamique collective, affirmant qu'« l'Afrique ne suit plus la transformation digitale, elle en devient le moteur. » (Source Le Soleil)

Les partis politiques peinent à exister au sein de l'AES

Les régimes militaires au Burkina, au Niger et au Mali ont dissous les partis politiques. Mais au Mali, les partis politiques ont saisi la justice. Et depuis les coups d'État qui les ont propulsés au-devant de la scène, ces régimes militaires, en dépit de leurs promesses, semblent résolus à rester au pouvoir, en muselant les voix discordantes.

Au Burkina Faso, les activités politiques sont interdites depuis le coup d'État de 2022 qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré. Le 26 mars dernier, les autorités nigériennes ont annoncé officiellement la dissolution de tous les partis politiques, qui étaient suspendus depuis le coup d'État de juillet 2023. Le 13 mai 2025, ce sont les militaires maliens qui, par décret, ont annoncé la dissolution des partis politiques. (Source Deutsche Welle)

Côte d'Ivoire : Le prix du cacao atteint un niveau record à 2 800 F CFA le kilo

Le président Alassane Ouattara a annoncé un prix record de 2 800 F CFA le kilo pour la campagne 2025-2026. Un niveau inédit salué par les producteurs ivoiriens, dans un contexte de flambée mondiale des cours. Un record historique pour les producteurs ivoiriens.

Bonne nouvelle pour les planteurs ivoiriens : le prix bord champ du cacao a été fixé à 2 800 francs CFA le kilo (soit 4,26 euros) pour la récolte principale 2025-2026. Une hausse historique annoncée mercredi 1er octobre par le président Alassane Ouattara, alors que les cours mondiaux atteignent des sommets. (Source Africa radio)

Algérie : Un ex-ministre écope 7 ans de prison pour détournement

Un tribunal algérien a condamné l'ancien ministre du Travail, Hassan Tidjani Haddam, à sept ans de prison ferme pour détournement de 38 millions d'euros liés à l'achat d'un immeuble pour la Caisse nationale des assurances sociales.

Selon les médias marocains, par jugement rendu mardi 30 septembre à Alger, l'ancien ministre Hassan Tidjani Haddam a été condamné à sept ans de prison, assortis d'une incarcération immédiate.

L'ex-ministre du Travail, qui avait dirigé la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) entre 2015 et 2019, puis occupé brièvement le poste de ministre du travail entre avril 2019 et janvier 2020, a été reconnu coupable de détournement de fonds publics dans le cadre d'une transaction immobilière jugée irrégulière. Le montant en cause atteint 5,8 milliards de dinars, soit environ 38 millions d'euros. (Source apanews)

Semaine africaine de l'énergie : Le Congo présente ses opportunités en Afrique du Sud

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a présenté le 30 septembre, à l'ouverture de la 5ᵉ édition de la Semaine africaine de l'énergie (African energy week), organisée au Cap, en Afrique du Sud, les opportunités que regorge le Congo dans le domaine de l'énergie, tout en tendant la main à des potentiels investisseurs.

A la tête d'une délégation comprenant, entre autres, les ministres des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, et de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso, le chef du gouvernement représente le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à la rencontre annuelle placée cette année sur le thème « Invest in African energy: positioning Africa as the global energy champion ».

Selon Anatole Collinet Makosso, ce thème reflète la réalité des immenses défis énergétiques auxquels l'Afrique fait face, mais aussi la dimension exceptionnelle des opportunités qui s'offrent à elle. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Sénégal : Dip Doundou Guiss signe un contrat de distribution exclusive avec Sony Music Africa francophone

Le rappeur sénégalais Dip Doundou Guiss a annoncé avoir signé un contrat de distribution exclusive avec le label Sony music africa francophone. Cette signature, indique un communiqué de presse permettra de structurer et d'amplifier la carrière de l'artiste.

"Cette signature ouvre une nouvelle page de ma carrière. Elle me donne les moyens de partager ma musique avec un public plus large, tout en restant fidèle à mon identité et à mes racines", a déclaré Dip Doundou Guiss.

Il a informé qu'un single et un clip prévus bientôt, vont officialiser ce partenariat, ainsi que des concerts, des contenus visuels durant le dernier trimestre de l'année et pour toute l'année 2026. (Source APS)

Rugby : Le Bénin fait entrer l'Afrique un peu plus dans la grande famille mondiale

C'est une victoire symbolique, mais aux résonances profondes pour tout un continent. Le 23 septembre 2025, à Londres, le Conseil de World Rugby a validé l'adhésion du Bénin en tant que membre associé.

Une décision qui fait du pays ouest-africain le nouveau visage d'un rugby en pleine expansion sur le continent. Avec cette intégration, World Rugby compte désormais 134 membres et membres associés, et l'Afrique renforce un peu plus sa place dans la gouvernance de ce sport.

« Je suis ravi que le Bénin ait rejoint la famille World Rugby. Le rugby continue de grandir, touchant de plus en plus de régions, de joueurs et de fans », a déclaré Brett Robinson, président de l'instance mondiale, en saluant cette étape comme une avancée décisive pour le développement de la discipline. (Source lejourpile.com)







