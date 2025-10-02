Maroc: Crédit Agricole du pays - Un RNPG de 111 MDH à fin juin 2025

Le résultat net part du groupe (RNPG) du Crédit Agricole du Maroc (CAM) s'est établi à 111 millions de dirhams (MDH) au terme des six premiers mois de 2025, en hausse de 5% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

"A fin juin 2025, le Groupe Crédit Agricole du Maroc affiche un résultat net consolidé de 138 millions de dirhams et un résultat net part du groupe de 111 millions de dirhams, marquant ainsi des progressions respectives de +19% et +5% comparativement au 30 juin 2024", indique un communiqué du groupe, dont le Directoire s'est réuni le 23 septembre sous la présidence de Mohammed Fikrat pour examiner l'évolution de l'activité de la banque et arrêter les comptes au 30 juin 2025.

Sur la même lignée, la banque a affiché un résultat net social de 110 MDH (+6%). Cette performance s'explique principalement par la croissance du produit net bancaire aussi bien au niveau des comptes consolidés (+18% à 2,7 milliards de dirhams - MMDH) qu'à celui des comptes sociaux (+18% à 2,6 MMDH), rapporte la MAP.

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc hisse l'encours de ses crédits distribués à 117 MMDH (+4%). Cette évolution témoigne de l'engagement de la banque pour le financement de l'ensemble des secteurs de l'économie, tout en accordant une attention particulière au secteur de l'agriculture confronté à un contexte difficile marqué par le déficit hydrique.

L'encours de l'épargne mobilisée par le groupe s'est élevé, quant à lui, à 121 MMDH (+11%).

Cette croissance est soutenue par une dynamique positive de la collecte des comptes à vue (+20%), parallèlement à une diminution des dépôts à terme, marquant ainsi une amélioration de la structure des dépôts de la banque.