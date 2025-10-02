Maroc: Le pays participe au 17ème Salon 'Fruit Attraction' de Madrid

Plusieurs professionnels du secteur des fruits et légumes au Maroc prennent part au Salon "Fruit Attraction" de Madrid, l'un des plus importants évènements internationaux dédiés au secteur agricole.

Cette édition, organisée par la Foire de Madrid et la Fédération espagnole des associations de producteurs-exportateurs de fruits et légumes, a été inaugurée mardi par le ministre espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, Luis Planas, en présence de plusieurs responsables et diplomates, dont l'ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich.

Le pavillon marocain, mis en place par Morocco Foodex (établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations), abrite plus d'une quarantaine d'exportateurs du secteur représentant l'ensemble des régions du Royaume.

Cette importante participation des entreprises marocaines reflète l'intérêt que portent les acheteurs et distributeurs européens aux produits marocains, très appréciés et recherchés sur les marchés internationaux, a indiqué le directeur de la promotion et du développement au sein de Morocco Foodex, El Mehdi El Alami, dans une déclaration à la MAP.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Aménagé sur 600m2, le pavillon met en avant la qualité, l'authenticité et la traçabilité de l'origine marocaine et les potentialités des sociétés marocaines opérant dans le secteur des produits frais, ainsi que la richesse de l'offre exportable marocaine à travers l'exposition d'une palette diversifiée de produits agricoles, a souligné M. El Alami.

La participation marocaine à ce salon permettra aux exportateurs nationaux de mettre en avant l'offre exportable marocaine dans toute sa diversité, a-t-il ajouté.

Le complexe portuaire Tanger Med participe à cet évènement avec un stand présentant l'offre portuaire et logistique au service des importateurs, exportateurs et opérateurs du secteur.

Considéré comme l'un des salons les plus importants de la filière fruits et légumes du bassin méditerranéen, "Fruit Attraction" est devenu une référence mondiale dans le secteur des produits frais, attirant plus de 2.400 entreprises représentant plus de 60 pays et plus de 120.000 professionnels.

Selon les organisateurs, le salon se veut l'épicentre mondial de la commercialisation des produits frais, où "l'innovation, la qualité et la diversité sont les principaux arguments pour lesquels opérateurs et détaillants du monde entier se réunissent pour planifier leurs campagnes à un moment clé".