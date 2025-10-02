Maroc: 'Tamghra' sacrée Grand Prix du Festival national du théâtre des jeunes

La pièce "Tamghra" (Les Noces), présentée par la troupe Tafilart, a remporté le Grand Prix du Festival national du théâtre des jeunes, clôturée lundi à Tanger.

Représentant la région de Drâa-Tafilalet, la troupe s'est également distinguée en décrochant le Prix de l'harmonie collective, le Prix de la mise en scène, attribué à Chérifa Ben Haddou et à l'équipe artistique, ainsi que le Prix du texte théâtral, remporté par Yasmina Dabbouni.

Le jury a salué une création théâtrale marquée par "le mérite et l'excellence, selon des critères précis", mettant en avant la qualité de la performance collective et la maîtrise des techniques scéniques.

Le Prix spécial du jury a été attribué à la pièce "Chkoun Nta" (Qui es-tu) de la troupe Club Drama (Souss-Massa), tandis que le Prix de la scénographie est revenu à Lahcen Oubid pour la pièce "Pilla" de la troupe Ego Family (Laâyoune-Sakia El Hamra).

Le Prix de la meilleure interprétation féminine a été décerné à Nasma Kassimi pour son rôle dans la pièce "Cherjem" (Fenêtre) de la troupe Oum Rabia Fqih Ben Salah (Béni Mellal-Khénifra). Celui du meilleur rôle masculin est allé à Bilal Cherdous, pour sa prestation dans "Le Dragon, Empereur de Chine" de la troupe Drama pour le théâtre et le cinéma (Fès-Meknès).

A cette occasion, le directeur régional de la jeunesse à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdelouahed Azibou Mokrai, a souligné que ce festival a permis aux jeunes issus des douze régions du Royaume de présenter des productions théâtrales de qualité, ajoutant que ce rendez-vous constitue également un espace de dialogue, d'échange d'expériences et de formation dans les métiers de la scène.

Il a par ailleurs rappelé que des ateliers thématiques ont été organisés afin de renforcer les compétences des participants dans le domaine de l'industrie culturelle, estimant que le théâtre et la création artistique en général peuvent jouer un rôle moteur dans l'emploi des jeunes et leur intégration socio-professionnelle.

La cérémonie de clôture a été marquée par un hommage rendu à Chakib Reghai, ancien cadre du département de la jeunesse et chercheur dans le domaine des arts, reconnu comme l'un des pionniers du théâtre de la jeunesse au début des années 2000. L'événement a également célébré les troupes participantes et projeté une vidéo retraçant les temps forts de cette édition.

Il convient de rappeler que la phase finale du festival a réuni, après les sélections régionales et provinciales, les troupes Teatro Mogador avec "Mothanna" (Marrakech-Safi), Abnae El Ghad avec "Akher Laouha" (Guelmim-Oued Noun), Tafilart avec "Tamghra" (Drâa-Tafilalet), Ahoudria Nbouya avec "Ghriba" (Oriental), Dakhla d'animation théâtrale avec "La Gare" (Dakhla-Oued Eddahab) et Candela Art avec "Michkat" (Tanger-Tétouan-Al Hoceima).

Etaient également en lice les troupes d'Actin'Art avec "Deep Art" (Rabat-Salé-Kénitra), Ego Family avec "Pilla" (Laâyoune-Sakia El Hamra), Oum Rabia Fqih Ben Saleh avec "Cherjem" (Béni Mellal-Khénifra), Club Drama avec "Chkoun Nta" (Souss-Massa), Drama pour le théâtre et le cinéma avec "Le Dragon, Empereur de Chine" (Fès-Meknès), ainsi que le Club Nawafid du théâtre de la jeunesse avec "Face" (Casablanca-Settat).