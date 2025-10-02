Maroc: Aviation civile - Le pays et le Bénin signent à Montréal un accord sur les services aériens

Le Maroc et le Bénin ont signé, mardi à Montréal, un accord sur les services aériens, en marge de la 42ème session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Signé au siège de l'OACI par l'ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, et l'ambassadeur du Bénin aux Etats-Unis, Agniola Ahouanmenou, cet accord vise à actualiser le cadre juridique régissant les relations entre les deux pays dans le secteur de l'aviation civile.

L'accord, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l'accès aux marchés du transport aérien en Afrique et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, met aussi l'accent sur l'engagement des deux parties à respecter les normes de sécurité les plus strictes et l'adoption de mécanismes pour la résolution des différends à travers la consultation ou l'arbitrage, rapporte la MAP.

Il permettra aussi d'explorer de nouvelles perspectives pour développer davantage la coopération entre les deux pays dans les domaines liés à l'aviation civile.

La participation du Royaume à la 42ème Assemblée de l'OACI, qui se poursuit jusqu'au 3 octobre, illustre son engagement constant en faveur du développement durable et de la sécurité de l'aviation civile, ainsi que sa volonté de contribuer au renforcement de la coopération internationale dans ce domaine stratégique, souligne le ministère du Transport et de la Logistique.

L'Assemblée de l'OACI se réunit au moins une fois tous les trois ans et est convoquée par le Conseil de l'organisation. Les 193 Etats membres de l'OACI ainsi qu'un grand nombre d'organisations internationales prennent part à cet évènement, qui établit la politique mondiale de l'Organisation pour les trois prochaines années.