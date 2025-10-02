Maroc: Digitalisation du commerce extérieur - La caravane régionale de PortNet fait escale à Rabat

La Société PortNet a organisé, mardi à Rabat, la troisième étape de sa caravane régionale sous le thème "La digitalisation du commerce extérieur, un levier de développement de l'investissement et de l'entrepreneuriat dans la région de Rabat-Salé-Kénitra".

Initiée en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK), le Centre régional d'investissement et la Délégation provinciale du commerce et de l'industrie, cette initiative intervient dans le contexte des mutations économiques mondiales accélérées, où la digitalisation est devenue un outil clé pour renforcer la compétitivité de l'économie nationale et faciliter les échanges commerciaux.

A cette occasion, le président de la CCIS-RSK, Hassan Sakhi, a souligné que la caravane vise à sensibiliser, former et accompagner les professionnels du commerce extérieur dans leur processus de transition numérique, mettant en avant le rôle essentiel de la numérisation dans la simplification et la sécurisation des procédures.

Il s'agit de stimuler une nouvelle dynamique de coopération entre les différents opérateurs économiques, à travers l'innovation collaborative et l'adoption de solutions numériques à même de contribuer à l'ouverture sur les marchés internationaux et à la simplification des formalités du commerce extérieur, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur général de PortNet, Youssef Ahouzi, a fait savoir qu'à travers cette caravane régionale, la société accompagne la transformation numérique du commerce extérieur au Maroc, notant que cet accompagnement passe par la consolidation des capacités concurrentielles des entreprises et l'instauration d'un système innovant, inclusif et durable au service des différents acteurs concernés, dans le but de soutenir l'attractivité économique des régions, rapporte la MAP.

M. Ahouzi a également jugé important d'assurer un contact direct avec les professionnels pour accompagner les entreprises dans leur démarche d'ouverture sur les marchés afin d'améliorer leur compétitivité, estimant que le dialogue demeure la meilleure solution pour comprendre les défis, les enjeux et les exigences des marchés internationaux.

Le directeur régional des douanes de Rabat-Salé-Kénitra, Bachir Fadel, a, quant à lui, souligné que l'Administration des douanes accorde une importance capitale au chantier de la transformation digitale, considérée comme une priorité pour améliorer les services.

Il a également présenté les différentes plateformes de l'Administration des douanes et impôts indirects qui offrent aux usagers au Maroc comme à l'étranger un ensemble de services électroniques et d'informations actualisées dans le cadre de la promotion de la transparence et du rapprochement de l'administration des citoyens.

"Le site officiel de l'Administration, qui se veut un pilier de sa politique de digitalisation et de communication, comprend les nouveautés et les annonces de l'administration douanière, le guide des procédures douanières et des systèmes économiques, ainsi que des liens directs vers des systèmes numériques tels que +BADR+ et +DIWANATI+, en plus d'un espace dédié à la communauté marocaine résidant à l'étranger", a-t-il expliqué.

De son côté, le directeur du CRI-RSK, Mohcine Benjelloun, a fait remarquer que le Centre attache une importance primordiale à l'accompagnement global des entreprises, ajoutant que le pôle "Dar Al Moustatmir" est dédié à l'orientation et à l'assistance des entreprises, en particulier les très petites, Petites et moyennes entreprises (TPME).

Cette rencontre a été marquée par la signature d'un accord de partenariat entre la CCIS de Rabat-Salé-Kénitra et PortNet, la projection d'un film documentaire sur les potentialités de la région, un atelier pratique encadré par des experts de la société pour présenter les solutions numériques disponibles et une session interactive de discussion et de questions-réponses sur les enjeux et les opportunités de la région.