Maroc: Aerospace Meeting Casablanca 2025 - Signature de protocoles d'accord pour renforcer l'intégration locale de l'aéronautique

Trois protocoles d'accord relatifs à des projets industriels visant le renforcement de l'intégration locale du secteur aéronautique ont été signés en marge du 8ème Salon Aerospace Meeting Casablanca, inauguré, mardi à Nouaceur, en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Signés entre le ministère de l'Industrie et du Commerce et des entreprises aéronautiques, ces protocoles d'accord portent sur des projets d'investissements industriels ayant pour objectif le renforcement du sourcing du géant américain Collins Aerospace auprès des fournisseurs locaux.

Ces projets, qui s'inscrivent dans le cadre de l'écosystème Collins Aerospace, permettront le développement de nouveaux métiers et de nouvelles capabilités dans la chaîne de valeur aéronautique locale, répondant ainsi à la stratégie du Royaume visant l'amélioration du taux d'intégration locale du secteur.

Intervenant à cette occasion, M. Mezzour a souligné que la signature de ces protocoles d'accord scelle la consolidation d'un écosystème d'approvisionnement intégré, capable de densifier la supply chain locale tout en positionnant le Royaume sur de nouvelles spécialisations aéronautiques à forte valeur ajoutée, a ajouté le ministre.

Le 1er protocole d'accord, conclu avec la société Ratier-Figeac Maroc, filiale de Collins Aerospace au Maroc (RFM), porte sur l'ouverture d'une nouvelle ligne d'assemblage d'équipements de cockpit et de cabine sur le site de RFM, à Nouaceur. Cette nouvelle ligne d'assemblage apporte de nouvelles technologies et compétences à l'industrie aérospatiale marocaine, tout en créant de nouvelles opportunités pour la main-d'oeuvre locale, rapporte la MAP.

Concernant le 2ème protocole d'accord, signé avec la société Nicomatic, il vise la création d'une unité industrielle à Casablanca, spécialisée dans la production de faces avant rétroéclairées pour cockpit des avions.

Ce projet industriel introduit un nouveau produit stratégique pour l'industrie aéronautique nationale, renforçant ainsi le positionnement du Royaume comme plateforme industrielle de pointe dans le secteur aéronautique. Implantée au Maroc depuis 2022, Nicomatic Maroc est filiale du groupe français Nicomatic, leader mondial des solutions de connectique pour les environnements critiques.

Quant au 3ème protocole d'accord, il a été signé avec REDSTART Aero, entreprise créée par les leaders irlandais de l'aéronautique DPF Engineering et Shannon Precision Engineering.

Ce protocole d'accord porte sur l'extension du site de production actuel de REDSTART Aero, par la mise en place d'une unité industrielle dédiée à la fabrication de pièces usinées de haute précision, destinées à des clients leaders du secteur aéronautique. Cet investissement apportera au Maroc une expertise pointue en ingénierie de précision et favorisera la création d'emplois qualifiés.

La cérémonie d'ouverture de l'Aerospace Meeting Casablanca a été également l'occasion pour le président de l'Aerospace Moroccan Cluster (AMC), Said Benhajjou, de relever que ce salon "n'est pas seulement une convention d'affaires, mais une véritable célébration de notre écosystème.

Il a indiqué, à cet égard, que le cluster a l'honneur d'inaugurer l'AMC Lab, premier centre d'autotypage, présenté comme un outil stratégique destiné à permettre aux jeunes talents d'apprendre, d'innover et d'avancer.

"C'est un lieu pensé pour accélérer le passage de l'idée au produit, renforcer la compétitivité des industriels marocaines et valoriser les talents locaux", a expliqué M. Benhajjou.

De son côté, le directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, a mis en avant la maîtrise du Royaume dans la production complexe, rendue possible grâce à un capital humain formé selon les meilleurs standards internationaux.

Il a salué la gouvernance mise en place, laquelle a permis l'émergence de tout l'écosystème aéronautique, ainsi que le travail considérable réalisé au niveau local.

En outre, M. Seddiki a noté que les investissements affluent et l'emploi suivra inévitablement, rappelant que les femmes occupent une place importante, avec près de 40% des effectifs du secteur.

Aerospace Meetings Casablanca, dont cette 8ème édition se poursuit jusqu'au 02 octobre 2025, s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les grands acteurs des industries aéronautiques et spatiales.

Se positionnant comme une convention d'affaires internationale, ce salon a pour vocation de mettre en relation les différents acteurs de la supply chain aéronautique, des constructeurs aux équipementiers en passant par les fournisseurs.