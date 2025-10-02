Tunisie: « Les fugueuses », Une nouvelle création de Wafa Taboubi - Une metteuse en scène au regard incisif et poétique

La première de cette nouvelle création ouvrira la saison du Théâtre national tunisien et réunit une belle pléiade de comédiens : Fatma Ben Saiden, Mounira Zakraoui, Oumayma Bahri, Lobna Noomane, Sabrine Omar et Oussama Hnaini. Rendez-vous le vendredi 3 et le samedi 4 octobre au 4e art.

En 2018, Wafa Taboubi avait marqué les esprits avec sa première mise en scène, « Les Veuves», puis plus récemment avec «La Dernière», une création au théâtre Le Rio qui avait déjà révélé la singularité de son travail artistique. Sa signature ? Une écriture théâtrale à la fois dynamique et fluide, qui se prête au jeu des acteurs sans jamais tomber dans la facilité des clichés ou des slogans éculés. Wafa Taboubi, comédienne de formation, sait poser un regard juste sur les corps et les émotions féminines, en évitant tout artifice inutile.

Dans «La Dernière », elle offrait un cadre épuré où deux comédiens incarnaient avec une grande intensité un face-à-face mêlant solitude, peur et jeu de pouvoir, évoquant l'enfermement psychologique autant que social. Ce travail était un subtil équilibre entre gravité et légèreté, où la danse, la lumière et le rythme contribuaient à une dramaturgie fragmentée, presque chorégraphique, qui laissait au spectateur le soin de recomposer le puzzle émotionnel.

Avec «Les Fugueuses», Wafa Taboubi poursuit cette quête artistique, en explorant cette fois une pluralité de personnages pris dans l'attente d'un événement qui ne vient pas, mais qui bouleverse leurs certitudes et les pousse à changer de pas, d'espace et de regard. Le doute existentiel qu'elle dissèque ici prolonge sa volonté d'interroger l'humain dans ses contradictions et ses fragilités, tout en conférant à son théâtre une dimension à la fois poétique et politique.

Ainsi, de «Les Veuves», puis «La Dernière» en arrivant à «Les Fugueuses», c'est tout un parcours de réinvention où Wafa Taboubi, toujours fidèle à sa sensibilité fine et à son exigence narrative, nous invite à un voyage entre l'absurde et l'intime, le jeu et la réflexion, l'espoir et la peur.