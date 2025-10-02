Tunisie: « Chute libre » au Théâtre des Régions - Murmures et confessions

Ce soir, la nouvelle création de Nomane Hamda, « Chute libre », investit la scène du Théâtre des régions dans le cadre de la manifestation « Sortir au théâtre ». Une pièce qui explore la fragilité, les conflits intérieurs et la vérité profonde à travers un face-à-face passionné entre une comédienne et un comédien.

Ce soir au Théâtre des régions de la Cité de la culture, dans le cadre de la manifestation «Sortir au théâtre», sera présentée une nouvelle création de Nomane Hamda intitulée «Chute libre». La pièce se déroule dans un studio de tournage pour une émission télévisée qui réunit deux artistes, un homme et une femme, dans un face-à-face exceptionnel où ils dialoguent sur leur parcours artistique, personnel et humain.

Mais les choses ne se passent pas comme prévu, ils se retrouvent dans un conflit intense, l'enregistrement du programme est interrompu à chaque fois en raison de désaccords qui semblent simples en apparence, mais qui révèlent leur fragilité, dévoilent leurs douleurs et leurs peurs et les confrontent à eux-mêmes à travers plusieurs questionnements.

Ce sont des moments de vérité absolue et de mise à nu des réalités qui révèlent le vrai visage caché au plus profond d'eux-mêmes. Une chute libre, une plongée dans les profondeurs de l'âme avec tout ce qu'elle contient de bon et de mauvais, des aveux sur ce que le soi peut se faire comme tort à soi-même et aux autres, entre la futilité du dialogue et sa gravité, entre les cadres préétablis et familiers et la vérité douloureuse.

Un voyage qui porte deux personnages, une comédienne et un comédien, vers l'aventure, le risque de la confrontation et de l'aveu, se jeter du haut d'une falaise dans une chute libre qui oblige à voir la vérité telle qu'elle est, à être soi, à être humain. La pièce écrite et mise en scène par Nomane Hamda le réunit sur scène avec Souhir Ben Amara.