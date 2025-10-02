Tunisie: « Bord à bord » de Sahar El Echi, sélectionné au Festival de Namur - Une nouvelle distinction

Le court métrage « Bord à bord », réalisé par la cinéaste tunisienne Sahar El Echi, figure officiellement dans la sélection du Festival International du Film Francophone de Namur (Fiff), l'un des rendez-vous majeurs du cinéma francophone en Europe.

Projeté en première belge, ce film d'une durée de 18 minutes sera présenté dans le cadre de la section Fiff Campus 15+, une programmation spécialement pensée pour le jeune public, abordant des thématiques attractives, diverses et actuelles.

Produit et réalisé en Tunisie, « Bord à bord » raconte Mounira, trentenaire, qui tire ses ressources d'un stand de plats à emporter, hérité de son père décédé. Situé dans une banlieue au sud de Tunis, ce lieu est largement dominé par les hommes.

Déterminée, Mounira fait preuve d'une force de caractère qui lui permet de surmonter les épreuves et de faire marcher son affaire malgré l'adversité. Le film est en dialecte tunisien, avec sous-titres en français, permettant une accessibilité maximale au public francophone. Ce n'est pas la première fois que « Bord à bord » fait parler de lui sur la scène internationale : le film a notamment été projeté au Festival de Clermont-Ferrand dans la section « Regards d'Afrique» et a reçu une mention spéciale au Festival du Film Arabe de Malmö.

Le film sera projeté dans les salles du Fiff à Namur entre le 3 et le 10 octobre 2025, aux côtés d'autres oeuvres venues des quatre coins de la francophonie.