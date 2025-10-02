Tunisie: Les binationaux tunisiens peuvent accomplir leur service militaire à l'étranger - Les détails

Les Tunisiens possédant également la nationalité algérienne, turque ou française peuvent désormais effectuer leur service militaire dans leur second pays de nationalité. Cette possibilité repose sur des accords de partenariat conclus entre la Tunisie et ces trois nations.

Le contre-amiral Hatem Soussi, directeur général de la mobilisation et du recrutement au ministère de la Défense, a confirmé cette information mardi 1er octobre 2025 lors d'une intervention sur les ondes de la radio nationale. Les autorités tunisiennes reconnaissent le service accompli à l'étranger par ces binationaux, et réciproquement, les trois pays partenaires acceptent le service effectué en Tunisie.

La procédure demeure simple. Le binational dépose une demande auprès du pays où il souhaite accomplir son service militaire. Une fois acceptée et le service terminé, ce pays lui délivre un document attestant qu'il a rempli ses obligations. Le concerné transmet ensuite cette attestation au ministère tunisien de la Défense pour validation.

Pour les Tunisiens détenant d'autres nationalités, la situation diffère. Le contre-amiral Soussi précise que la Tunisie n'a signé aucun partenariat similaire avec d'autres États. Les autorités tunisiennes privilégient donc l'accomplissement du service militaire sur le territoire national pour ces binationaux. « Nous préférons qu'ils effectuent leur service militaire en Tunisie étant donné que nous n'avons pas de partenariat avec les autres pays », a souligné le responsable militaire.