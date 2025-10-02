Tunisie: Nafti rencontre à New York son homologue algérien - Consolider les relations au niveau bilatéral et africain

Les deux ministres ont souligné l'importance de préparer, dans les plus brefs délais, l'échéance bilatérale à venir, afin de renforcer la coopération dans tous les domaines, en particulier le commerce, l'énergie et la gestion des frontières communes.

En marge des travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, tenue à New York du 23 au 29 septembre 2025, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a, d'après un communiqué du département, rencontré, lundi, Ahmed Attaf, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines de la République algérienne démocratique et populaire.

Cette rencontre a constitué une nouvelle occasion de réaffirmer la profondeur et la solidité des liens fraternels historiques unissant les deux pays, ainsi que les moyens de les renforcer à la lumière des résultats de la visite effectuée par le Président de la République, Kais Saïed, en Algérie au début de ce mois, laquelle a confirmé la détermination des deux dirigeants à consolider ces relations aux niveaux bilatéral et africain.

D'après le communiqué du département, les deux ministres ont également souligné l'importance de préparer, dans les plus brefs délais, l'échéance bilatérale à venir, afin de renforcer la coopération dans tous les domaines, en particulier le commerce, l'énergie et la gestion des frontières communes.

Ils ont, en outre, échangé sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment celles relatives au renforcement des processus de développement et de paix en Afrique, ainsi qu'à la coordination des consultations dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne.