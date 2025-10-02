Tunisie: Nafti rencontre à New York son homologue algérien - Consolider les relations au niveau bilatéral et africain

1 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Nizar Hajbi

Les deux ministres ont souligné l'importance de préparer, dans les plus brefs délais, l'échéance bilatérale à venir, afin de renforcer la coopération dans tous les domaines, en particulier le commerce, l'énergie et la gestion des frontières communes.

En marge des travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, tenue à New York du 23 au 29 septembre 2025, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a, d'après un communiqué du département, rencontré, lundi, Ahmed Attaf, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines de la République algérienne démocratique et populaire.

Cette rencontre a constitué une nouvelle occasion de réaffirmer la profondeur et la solidité des liens fraternels historiques unissant les deux pays, ainsi que les moyens de les renforcer à la lumière des résultats de la visite effectuée par le Président de la République, Kais Saïed, en Algérie au début de ce mois, laquelle a confirmé la détermination des deux dirigeants à consolider ces relations aux niveaux bilatéral et africain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après le communiqué du département, les deux ministres ont également souligné l'importance de préparer, dans les plus brefs délais, l'échéance bilatérale à venir, afin de renforcer la coopération dans tous les domaines, en particulier le commerce, l'énergie et la gestion des frontières communes.

Ils ont, en outre, échangé sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment celles relatives au renforcement des processus de développement et de paix en Afrique, ainsi qu'à la coordination des consultations dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.