Tunisie: Les résultats de l'investissement agricole privé pour les huit premiers mois de 2025

Durant les huit premiers mois de l'année 2025, 3.674 opérations d'investissement ont été déclarées, pour un montant de 725,9 millions de dinars.

- 73 % du nombre d'opérations d'investissement ont été déclarées à distance, représentant ainsi 79 % du volume total des investissements déclarés.

Durant la même période, les investissements déclarés se sont répartis comme suit :

- Activités agricoles 531,7 MD, soit 73 %

- Activités de services liés au secteur agricole : 118.0 MD, soit 16%

- Activités de première transformation : 26.5 MD, soit 4 %

- Activités de pêche : 22,1 MD, soit 3 %

- Activités d'aquaculture : 27,6 MD, soit 4 %

Investissements approuvés

Durant la même période, 1691 opérations d'investissement d'une valeur de 263.8 millions de dinars ont été approuvées par les comités d'octroi des avantages. 673 opérations d'extension et de renouvellement d'une valeur de 127 millions de dinars, soit 40 % en termes de nombre et 48 % en termes de valeur.

879 opérations d'investissement au titre des projets de catégorie « A » ont été approuvées, pour un montant de 89,1 millions de dinars, soit une moyenne de 101.000 dinars par projet.

Le secteur agricole arrive en tête avec des investissements approuvés estimés à 123,7 millions de dinars, suivi du secteur des services liés à l'agriculture avec 66,4 millions de dinars, puis du secteur de l'aquaculture avec 58,9 millions de dinars, du secteur de la pêche avec 12,9 millions de dinars, et enfin du secteur de la première transformation des produits agricoles et de la pêche avec 1,9 million de dinars.

Durant les huit premiers mois de l'année 2025, 24 opérations d'investissement ont été approuvées au profit des sociétés communautaires pour un montant de 6 millions de dinars. Ces projets seront implantés dans les gouvernorats de La Manouba, Beja, Kairouan, Kébili, Siliana, Gabés, Sidi Bouzid et Nabeul.

303 opérations d'investissement ont été approuvées au profit des jeunes promoteurs pour une valeur de 32,1 millions de dinars.

Les opérations d'investissement approuvées ont bénéficié de subventions d'une valeur de 62.7 millions de dinars, représentant 23,8 % de la valeur des investissements approuvés.