Tunisie: L'AMVPPC et l'Office des Oeuvres Scolaires célèbrent la Journée mondiale des enseignants ce vendredi 3 octobre

TUNIS — A l'occasion de la Journée mondiale des enseignants 2025, le Centre de présentation de l'histoire et des monuments de la ville de Tunis accueillera, ce vendredi 3 octobre, une manifestation scientifique et culturelle qui prévoit une visite guidée au musée de l'éducation.

Organisée en partenariat entre l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) et l'Office des Oeuvres Scolaires, relevant du ministère de l'Education, cette manifestation sera dédiée au patrimoine et à l'éducateur-rice, "en guise de reconnaissance pour le rôle central de l'enseignant dans la consolidation des valeurs de l'identité nationale et le renforcement de l'appartenance, en plus de diffuser la culture patrimoniale dans l'environnement éducatif", a annoncé l'AMVPPC.

Le programme comprend une séance scientifique autour de l'"Architecture des écoles primaires en Tunisie: 1881-1956" qui sera présentée par Khadija Derbal, architecte spécialisée en sciences du patrimoine. Les particularités architecturales des écoles à l'époque coloniale et au-delà, en tant que patrimoine matériel et mémoire nationale, seront au centre de son intervention.

Des témoignages en hommage aux éducateurs qui ont contribué à inculquer des valeurs patrimoniales et à préserver l'identité nationale chez les nouvelles générations sont également au menu.

Visite guidée au musée de l'éducation

La manifestation sera clôturée par une visite guidée au musée de l'éducation afin de faire découvrir aux invités les composantes de cette institution culturelle nationale dédiée au patrimoine éducatif. Le musée comprend de nombreuses maquettes et statues qui mettent en valeur les méthodes d'enseignement traditionnelles et contemporaines, des documents illustrés de diverses natures liés à l'histoire de l'éducation, des textes juridiques et administratifs réglementant l'école tunisienne, ainsi que des manuels scolaires, des outils d'apprentissage, des travaux d'élèves et du mobilier scolaire.

Créé en 2001, le Musée national de l'Éducation situé à Tunis a ouvert ses portes en novembre 2008 à l'occasion de la commémoration du cinquantenaire de la création du système éducatif tunisien en 1958. La mise en place des équipements et la collecte des ressources du patrimoine éducatif auprès des écoles publiques ont débuté en 2003.

Ce musée est situé au sein du Centre national d'innovation pédagogique et de recherches en éducation avec une approche muséographique qui accorde une place primordiale à la didactique du patrimoine éducatif. L'organisation du musée s'est faite autour de trois unités : unité muséographique (exposition et entretien des collections) ; unité animation culturelle (accueil des visiteurs excursions scolaires, visites guidées, ateliers...) ; unité de recherche en histoire de l'éducation (accueil et orientation des chercheurs, expositions documentaires, production de recherches...).

La Journée mondiale des enseignants

Organisée conjointement par l'UNICEF, l'Organisation internationale du Travail et l'Internationale de l'éducation, la Journée des enseignant(e)s a lieu le 3 octobre, chaque année, pour célébrer les enseignants à travers le monde. Cette année, la célébration mondiale sera accueillie par l'Union africaine dans le cadre de la Conférence panafricaine sur la formation des enseignant.e.s à Addis-Abeba, en Éthiopie, a annoncé l'Unesco.

Célébrée depuis 1994, cette journée est l'occasion de célébrer la façon dont les enseignants transforment l'éducation, mais aussi de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement leur talent et leur vocation, et de reconsidérer la perspective d'avenir de la profession au niveau mondial.