Saint-Louis — Des acteurs de la société civile, éleveurs et guides religieux de Saint-Louis (nord) ont appelé à une vaste campagne de sensibilisation auprès des populations en vue de freiner la propagation de la Fièvre de la vallée du Rift (FVR) déclarée dans la région.

Le dernier point de la situation de l'épidémie de la Fièvre de la vallée du Rift (FVR) fait état 28 cas confirmés dont 8 décès dans la région.

"C'est triste et compliqué parce que j'ai vu que même le ministre de la Santé était là hier [avant-hier, ce dimanche] avec l'ensemble des structures de santé et le gouverneur de la région pour discuter avec les spécialistes de ce domaine pour que l'État trouve le plus rapidement possible une solution", a dit Adama Kane Diallo, président du Conseil communal de la jeunesse dans un entretien avec l'APS.

Exprimant son inquiétude face à cette épidémie, il a prôné une campagne de sensibilisation au niveau des conseils et délégués de quartiers, des ASC [Associations sportives et culturelles], etc.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également relevé l'urgence de mener des opérations de nettoyage dans les quartiers, du porte-à-porte pour dire aux populations que l'épidémie est là, dans la région de Saint-Louis.

Egalement à la tête d'un mouvement dénommé "Ndar ça Kanam", il a précisé qu' "un appel doit être lancé aux donneurs de sang pour alimenter la banque de l'hôpital régional et faire face aux cas d'hémorragie causés par cette maladie".

Eleveurs et religieux lancent des messages de sensibilisation

Trouvé chez lui à Ndioloffène, un des quartiers de Saint-Louis, Bamba Niang, vêtu d'une djellaba, entre de temps en temps dans l'enclos à moutons pour prendre soin des animaux.

Éleveur de "Ladoum", une race ovine très prisée au Sénégal, Bamba Niang invite les autres acteurs du secteur de l'élevage, surtout ceux de la région de Saint-Louis, à prendre des mesures de précaution.

"J'ai appris l'apparition de la maladie qui se transmet de l'animal à l'homme, c'est pourquoi j'invite tous les éleveurs à prendre des mesures de précaution", confie-t-il à l'APS.

"À notre niveau, nos sujets sont élevés dans un cadre hygiénique. Les vaccinations se font régulièrement et chaque mouton dispose d'un carnet de vaccination. La semaine prochaine, ils prendront d'autres vaccins pour mieux les prévenir contre cette maladie et d'autres", a-t-il notamment assuré.

Guide religieux influent dans la région du Fleuve, Serigne El Hadji Mouhammedou Abdoulaye Cissé, imam ratib de la Grande mosquée Ihsaane du quartier Sud de Saint-Louis, a réagi à l'apparition de la Fièvre de la vallée du Rift.

"Un foyer de Fièvre de la vallée du Rift est déclaré dans la région de Saint-Louis par les autorités sanitaires du pays. Cette maladie contagieuse a malheureusement déjà causé des pertes en vies humaines", a-t-il écrit dans un communiqué dont l'APS a reçu une copie.

Le religieux, Khalife de la famille de Serigne El Hadji Madior Cissé, a ajouté que son devoir de "citoyen", c'est de "soutenir les efforts des autorités afin de préserver la santé humaine et animale", insistant sur la nécessité de sensibiliser davantage les populations, particulièrement celles de Saint-Louis et de la Vallée., sur la gravité de cette épidémie.