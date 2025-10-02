Saint-Louis — Le nouveau commandant de la zone militaire numéro deux, le colonel Alioune Samassa, a appelé à plus de vigilance pour mieux faire face aux enjeux sécuritaires actuelles, mercredi, peu après son installation officielle dans ses nouvelles fonctions à Saint-Louis.

"Nous sommes dans un contexte géopolitique particulier perturbé, avec des acteurs perturbateurs également. Mais nous sommes également dans un contexte où les frontières sont des points d'application non seulement de la sécurité mais également de l'insécurité", a-t-il déclaré.

"Nous sommes également face à une menace que nous connaissons tous, la menace terroriste qui appelle [à] plus de force et de vigilance", a-t-il insisté.

Il s'entretenait avec des journalistes, en marge sa sa cérémonie officielle d'installation, présidée par le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées (CEMGA).

Le colonel Samassa a indiqué que compte tenu de cette situation sécuritaire particulière, il a instruit, dès son arrivée, les différents chefs de corps sous sa responsabilité "de développer la culture de la vigilance dans la zone et de privilégier les actions anticipatives, c'est-à-dire la prévention".

Il dit avoir demandé à ses hommes de "faire tout pour être prêts face à n'importe quel adversaire menaçant nos intérêts vitaux, menaçant notre souveraineté et menaçant la tranquillité des populations".

Il a insisté sur son souhait de faire de la région militaire dont il a désormais la charge une zone "très sereine" mais "très prête au combat et qui anticipe sur tout".

"Ce travail, nous ne le ferons pas seuls, nous le ferons en collaboration avec les Forces de défense et de sécurité et également la population qui fait notre force de résilience", a-t-il fait valoir.

La cérémonie officielle d'installation du nouveau commandant de la zone militaire numéro deux, empreinte de solennité, a été marquée par une prise d'armes et un défilé, dans la pure tradition militaire.

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, l'adjoint au préfet du département, Abdou Khadre Dieylani Bâ, ainsi que plusieurs autorités civiles et militaires y ont pris part.