Sénégal: Changement climatique - Un projet d'adaptation de 1,56 milliard CFA lancé

Dakar — Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique a procédé mercredi au lancement régional d'un projet d'appui à la mise en cohérence de la planification nationale et infranationale de l'adaptation au changement climatique, doté d'un financement de 1,56 milliard de francs CFA.

Ce Projet national d'adaptation va s'étendre sur trois ans et couvrir neuf régions dont Dakar, a expliqué Gabriel Pierre Ndiaye, son coordonnateur, lors de la cérémonie officielle de lancement.

Il vise à intégrer l'adaptation dans la planification nationale, sectorielle et territoriale, a-t-il précisé lors de cette cérémonie présidée par l'adjointe au gouverneur de Dakar chargée du développement, Digou Yala Mathilde Sadio.

Plusieurs services concernés ainsi que des agents de la ville de Dakar y ont pris part

Le projet prévoit la révision des textes encadrant le Comité national sur les changements climatiques (COMNACC), la mise en place de quatre plans sectoriels d'adaptation, cinq plans locaux intégrant le climat, ainsi qu'une plateforme nationale d'information climatique.

Des formations en renforcement de capacités des collectivités seront également organisées dans les neuf régions.

"L'objectif est d'améliorer la gouvernance climatique, produire des données scientifiques et endogènes sur la vulnérabilité, et faciliter l'accès des collectivités et organisations de la société civile aux financements climatiques", a expliqué Gabriel Pierre Ndiaye.

Selon lui, le projet s'inscrit dans la continuité des efforts du PNUD aux côtés du gouvernement sénégalais pour "éradiquer la pauvreté, réduire les inégalités sociales et renforcer la résilience face aux changements climatiques".

Il a assuré que la tutelle du ministère de l'Environnement garantit la pérennisation des acquis de ce projet grâce à l'implication des collectivités, de la société civile et du secteur privé dans le processus

Revenant sur le contexte, Dibor Sarr Gaye, représentante du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, a souligné que cette initiative s'aligne sur la politique nationale de lutte contre les impacts du changement climatique, notamment la hausse des températures, l'élévation du niveau de la mer et la vulnérabilité des territoires.

Elle a rappelé que le processus du Plan national d'adaptation a été engagé depuis 2015 et a déjà permis d'élaborer des plans sectoriels pour six domaines stratégiques.

"Ce projet permettra de compléter ce travail avec quatre autres secteurs prioritaires, à savoir la biodiversité, l'élevage, le tourisme et les ressources en eau", a-t-elle précisé.

Le projet contribuera aussi au renforcement des capacités des acteurs nationaux et locaux, ainsi qu'à l'amélioration de la coordination entre les différents échelons, a-t-elle poursuivi.

"La mise en oeuvre de la politique climatique se fait dans les territoires, et c'est pourquoi l'engagement des collectivités territoriales et des communautés est essentiel", a insisté la représentante du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

L'adjointe au gouverneur de la région de Dakar chargée du développement, Digou Yala Mathilde Sadio, a appelé à une plus grande implication des collectivités territoriales dans la mise en oeuvre de ce projet d'appui.

Le projet de mise en cohérence de la planification nationale et infranationale de l'adaptation au changement climatique a été lancé officiellement au niveau national le 16 mai dernier.

Il est en cours de déploiement dans les neuf régions ciblées que sont Dakar-Fatick-Thiès-Louga-Tambacounda-Kaolack-Kolda-Sédhiou et Diourbel.