Sénégal: Le 'Humeubeul', fête du roi d'Oussouye, bientôt érigé en levier d'attractivité touristique (DG ASPT)

Oussouye — Le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), Dr Adama Ndiaye, s'est engagé à accompagner la valorisation du "Humeubeul, la fête du Roi d'Oussouye", en vue de renforcer l'attractivité touristique du territoire.

"Nous sommes ici pour appuyer cet événement, techniquement et financièrement, afin qu'il devienne une activité phare, tant sur le plan national qu'international", a déclaré Dr Ndiaye, soulignant le lien fort entre tourisme, culture et artisanat dans la nouvelle configuration des politiques publiques.

Il s'exprimait lors de la cérémonie officielle de l'édition 2025 du Humeubeul, la fête du roi d'Oussouye qui a démarré, mardi.

Dr Adama Ndiaye a expliqué que cette participation s'inscrit dans le cadre de la mission de l'agence, qui est de soutenir toute initiative contribuant à la promotion de la destination Sénégal.

Le directeur général de l'ASPT a, par ailleurs, mis en exergue l'importance de revisiter et de valoriser les traditions royales comme leviers de développement touristique, mais aussi comme moyen de redécouverte de l'histoire locale.

Il a salué la structuration administrative de la royauté du Kassa, qu'il considère comme une richesse historique à vulgariser.

"Le Humeubeul est porteur d'un message d'unité, de cohésion et d'organisation sociale. Il faut lui donner une portée internationale, car, il incarne des valeurs de gouvernance locale héritées de nos ancêtres", a-t-il insisté.

S'inscrivant dans la dynamique du référentiel national "Sénégal Horizon 2050", l'ASPT oeuvre pour une territorialisation effective de la promotion touristique, afin que les politiques publiques soient mieux ressenties à l'échelle locale, a souligné Dr Ndiaye.

Évoquant les nombreux sites patrimoniaux de la région de Ziguinchor, il a indiqué qu'un programme spécial est en cours avec, pour objectif, la réhabilitation et la mise en valeur de ces lieux emblématiques.

"Le temps n'est plus à la simple visite. Il faut passer à l'action. Nous avons traduit les préoccupations des communautés en projets concrets. Une tournée de mise en oeuvre est prévue très prochainement", a-t-il assuré.

Dr Ndiaye a également déploré l'absence d'activités durant la saison morte, soulignant que l'ASPT travaille à renforcer les commodités d'accueil et à développer le branding de la destination Kassa pour mieux la positionner au niveau international.

La fête du Roi d'Oussouye comporte trois volets: traditionnel, religieux et culturel.

Le "Humeubeul" dure 18 jours, dont 15 jours dédiés aux prières à l'intérieur du bois sacré. "Les trois autres jours sont réservés à la phase culturelle", a expliqué à l'APS Souleymane Diédhiou, chargé de communication du roi d'Oussouye.

Parmi les moments forts des festivités figure le "Ekonkone", une danse guerrière durant laquelle les jeunes hommes du royaume font montre de leur bravoure.

Cette année, des séances de lutte traditionnelle, aussi bien pour les garçons que pour les filles, vont également rythmer les trois jours de la phase culturelle.

Sibiloumbaye Diédhiou, dix-septième Roi d'Oussouye, a été intronisé le 17 janvier 2000.