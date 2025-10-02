Sénégal: 'Green Sédhiou' sensibilise les populations sur les effets du changement climatique

1 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'Association Green Sédhiou, en partenariat avec l'Association des Jeunes Volontaires pour l'Environnement, a organisé un rassemblement intitulé "Ndadjé écologique", visant à sensibiliser les populations locales aux effets du changement climatique.

Cette rencontre communautaire qui s'est tenue récemment s'inscrit dans le cadre du projet "Racines et Résiliences", soutenu par l'Ambassade des Pays-Bas.

Fossar Dabo, responsable administratif et financier de l'association Green Sédhiou, a souligné que ce rassemblement marque une étape importante dans la mise en oeuvre du projet.

"Le Ndadjé écologique est un espace de dialogue et de conscientisation sur les enjeux climatiques qui menacent gravement la Casamance, région particulièrement vulnérable aux effets du dérèglement climatique", a-t-il déclaré.

Le projet "Racines et Résiliences" a mis en place plusieurs initiatives dans la région. Il s'agit notamment des camps écologiques pour renforcer les connaissances environnementales des jeunes, des sessions de capacitation des organisations de la société civile en matière de plaidoyer climatique, ainsi que des "Ndadjé écologiques" pour favoriser les échanges communautaires sur les bonnes pratiques de résilience.

S'agissant des prochaines étapes, le projet prévoit l'organisation d'une "COP locale" ainsi qu'une marche pour le climat afin de mobiliser davantage les citoyens et les décideurs autour des enjeux d'adaptation et de résilience.

L'objectif final du projet est l'élaboration d'un guide de plaidoyer climatique, conçu comme un "bouclier" regroupant les préoccupations et recommandations des communautés de la Casamance.

Ce document servira de base pour interpeller les autorités nationales et les partenaires internationaux sur l'urgence d'agir face aux menaces climatiques.

L'Association Green Sédhiou réaffirme ainsi son engagement à faire de la Casamance une région modèle en matière de mobilisation citoyenne et d'action climatique.

