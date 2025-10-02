Sénégal: Kolda - Un laborantin en appelle aux populations pour renforcer la banque de sang

Kolda — Le laborantin du centre hospitalier régional de Kolda (sud), docteur Idrissa Badji, a appelé à une plus grande vulgarisation des activités de de don de sang auprès des populations pour pallier le déficit noté dans ce domaine.

"La situation actuelle à la banque de sang de l'hôpital régional n'est pas des meilleures. Il y a quelques poches qui existent mais elles sont insuffisantes car ici les populations n'ont pas l'habitude de donner du sang, par peur ou par manque d'informations sur l'importance du don de sang", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Il a signalé que "la semaine dernière" par exemple, un don de sang a été organisé par ses services mais seules 6 poches de sang ont pu être collectées à l'issue de cette opération, ce qui est "insuffisant".

"La banque de sang joue un rôle central dans la prise en charge des malades au niveau des services de la maternité, de la pédiatrie, du service des urgences avec les cas d'accidents, sans compter les patients sous dialyse", a-t-il rappelé, en insistant sur la nécessité de promouvoir des activités de dons de sang "pour sauver des vies".

"Nous faisons appel aux populations pour des dons de sang mais la plupart du temps, ce sont les militaires et sapeurs-pompiers qui répondent à notre appel", a-t-il indiqué.

Il affirme que généralement, les populations ne donnent de leur sang que pour la prise en charge d'un parent qui en a besoin.

Aussi le laborantin du centre hospitalier régional de Kolda insiste-t-il sur la nécessité de mobilier les acteurs, les jeunes et femmes en particulier, pour renforcer la banque de sang de l'établissement.