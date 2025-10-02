Sénégal: Vers la création d'un centre psychiatrique à Diourbel

Diourbel — Le préfet de Diourbel (centre), Abdou Khadir Diop, a annoncé, mercredi, la création prochaine d'un centre psychiatrique dans ce département, afin d'améliorer la prise en charge des malades mentaux.

"Face à la problématique de la prise en charge des malades mentaux, il fallait prendre des initiatives avec les acteurs locaux. Nous avons décidé de nous engager à travers un mécanisme local" a-t-il déclaré.

Le préfet présidait un atelier de réflexion sur un mécanisme local de prise en charge des malades mentaux, organisé avec l'appui de l'ONG PDEF.

Selon lui, cette question constitue également un problème de sécurité publique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"C'est pourquoi, nous avons pris l'engagement de mettre en place un centre psychiatrique dans le département de Diourbel, avec le soutien des partenaires sociaux et du ministère de la Santé", a expliqué Abdou Khadir Diop.

Le préfet du département de Diourbel a indiqué que la mairie de Tocky Gare a mis à disposition une superficie de quatre hectares pour abriter cette infrastructure.

Les sous-préfets de Ndoulo et de Ndindy, le directeur de l'hôpital régional, le médecin-chef du district sanitaire, un représentant de la division de la santé mentale du ministère de la Santé et plusieurs acteurs locaux ont pris part à la rencontre.

Chaque année, environ 70 malades mentaux sont transférés vers d'autres structures hors de la région, faute de centre spécialisé, a rappelé l'autorité administrative.

Il a annoncé, dans la même perspective, la création d'un fonds local destiné à soutenir la prise en charge, qui sera alimenté par les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers.

Le préfet a également plaidé pour le renforcement du personnel spécialisé dans les structures sanitaires de la région.

Une journée de sensibilisation sera par ailleurs organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale pour inciter les populations à s'impliquer dans la prise en charge des malades, a-t-il ajouté.