Dakar — La Direction générale de l'administration territoriale (DGAT) a organisé, mercredi, à Dakar, un atelier d'échange sur l'élaboration de son premier Plan stratégique de développement (PSD) pour la période 2025-2029, conformément à l'Agenda national de transformation à l'horizon 2050.

"Cet atelier se tient donc dans un contexte marqué par une volonté forte de l'Etat de transformer en profondeur ses modes de gouvernance et d'administration, conformément à l'Agenda national de transformation Sénégal 2050", a déclaré William Manel, le Directeur général de l'administration territoriale.

Cette rencontre de la DGAT, rattachée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, est organisée en partenariat avec la Plateforme des acteurs non étatiques.

Elle a pour buts de partager la vision de la DGAT ainsi que les résultats du diagnostic stratégique et organisationnel de l'administration territoriale, définir et adopter les axes stratégiques qui structurent le PSD et, enfin, planifier ensemble les mécanismes de gouvernance, de suivi, évaluation et de financement qui garantiront une mise en oeuvre efficace et durable du PSD, a expliqué William Manel.

M. Manel a souligné que cette ambition exige une administration territoriale "moderne, performante et proche des citoyens", partout où ils s'établissent sur le territoire national.

"C'est pourquoi nous avons associé à ces travaux d'élaboration l'ensemble des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, pour que toutes les spécificités territoriales au niveau des différents échelons de l'administration territoriale soient prises en compte dans la formulation du PSD", a-t-il dit.

William Manel a fait noter que le Plan stratégique de développement (PSD) 2025-2029 sera une "feuille de route documentée" qui définit la vision, les objectifs à long terme et les actions concrètes de la DGAT pour les cinq prochaines années.

Il visera à aligner les efforts, à prioriser les actions et à optimiser les ressources pour atteindre des buts spécifiques, tout en assurant une croissance durable de l'administration territoriale en prenant en compte l'environnement externe et des enjeux internes, a t-il ajouté.

Selon lui, la gouvernance administrative constitue un "pilier majeur" pour la consolidation de l'Etat de droit et la promotion d'un développement inclusif.

Il s'agit, pour lui, de "dépasser les limites d'une gestion encore centralisée pour bâtir une administration déconcentrée, responsabilisée et redevable, capable d'apporter des réponses adaptées aux aspirations des citoyens et aux défis des territoires".

Malick Diop, directeur exécutif de la Plateforme des acteurs non étatiques, s'est réjoui de leur collaboration avec la DGAT.

Ce partenariat, dit-il, entre dans le cadre de leur mission de contribuer "au quotidien" au développement, à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et pour une co-construction des politiques publiques.

Ce PSD va permettre d'avoir un pilotage à court terme et à long terme des actions, pour bien mobiliser l'ensemble des ressources nécessaires pour accompagner la politique de décentralisation et de l'organisation de ce pays, a conclu M. Diop.