Sénégal: Appel à une forte implication des collectivités dans la mise en oeuvre du projet d'adaptation climatique

Dakar — L'adjointe au gouverneur de la région de Dakar chargée du Développement, Digou Yala Mathilde Sadio, a appelé, mercredi, à une plus grande implication des collectivités territoriales dans le projet "Mise en cohérence de la planification nationale et infranationale de l'adaptation au Sénégal".

Ce projet, financé par le Fonds vert pour le climat pour un montant global de 1,56 milliard de francs CFA, vise à intégrer l'adaptation au changement climatique dans les politiques nationales, locales et sectorielles.

"Le niveau central ne peut pas tout faire. Les collectivités territoriales sont en première ligne pour réussir cette initiative qui vient compléter un long processus entamé depuis les années 2000", a déclaré l'adjointe au gouverneur de Dakar.

Digou Yala Mathilde Sadio présidait la cérémonie de lancement du projet mis en oeuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), sous la coordination du ministère de l'Environnement.

Elle a souligné les limites constatées dans la gouvernance climatique, liées notamment à la faible interaction entre le Comité national et les comités régionaux sur le changement climatique, ainsi qu'à la dépendance vis-à-vis du financement extérieur.

Mme Sadio a toutefois estimé que l'activation des services déconcentrés ne devrait pas reposer uniquement sur des ressources financières.

Elle a salué l'élaboration attendue de règlements intérieurs et de manuels de procédures pour encadrer le fonctionnement des comités, ainsi que la mise en place d'une plateforme nationale d'échanges et de partage d'expériences.

Le projet prévoit également des études de vulnérabilité et des formations pour renforcer les capacités des acteurs locaux, notamment dans l'accès aux financements climatiques.

"Nous invitons encore une fois les collectivités territoriales à s'impliquer davantage, car elles sont les premiers interlocuteurs des populations", a insisté l'adjointe au gouverneur, tout en remerciant les partenaires techniques et financiers pour leur appui.

Selon Gabriel Pierre Ndiaye, coordonnateur du projet au PNUD, trois résultats majeurs sont attendus de sa mise en place, citant "le renforcement du cadre de gouvernance climatique, la production de connaissances scientifiques et endogènes sur la vulnérabilité, ainsi que l'amélioration des capacités des acteurs à accéder aux financements climatiques".

Le projet appuiera notamment le Comité national sur les changements climatiques (COMNACC) et ses démembrements régionaux, ainsi que quatre secteurs prioritaires identifiés : la biodiversité, le tourisme, les ressources en eau et l'élevage.

M. Ndiaye a rappelé que les financements climatiques demeurent très compétitifs au niveau international et nécessitent des projets bancables, soulignant l'importance d'études factuelles et de données fiables pour mobiliser davantage de ressources auprès de mécanismes complémentaires comme le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds d'adaptation, la Banque mondiale, la BAD ou encore l'AFD.

Le projet, lancé officiellement au niveau national le 16 mai dernier, est en cours de déploiement dans les neuf régions ciblées que sont : Dakar-Fatick-Thiès-Louga-Tambacounda-Kaolack-Kolda-Sédhiou et Diourbel.