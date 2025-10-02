Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara annonce aux planteurs ivoiriens la hausse du prix d'achat du cacao

En Côte d'Ivoire, le prix bord-champ du cacao est en hausse pour la campagne 2025-2026 : il a été fixé mercredi 1er octobre au soir à 2 800 francs CFA/kg (soit environ 4,27 euros). L'annonce a été faite par le président ivoirien Alassane Ouattara, dans une ambiance qui préfigure déjà la campagne électorale.

Ce soir-là, en Côte d'Ivoire, la salle du Parc des expositions est archicomble : les producteurs ont tous revêtu un t-shirt orange, la couleur du RHDP - le parti au pouvoir -. À la tribune, les responsables de la filière vantent, tour à tour, les acquis de ces dernières années.

Doua Blondé Obed, vice-président de l'Organisation interprofessionnelle agricole, rappelle : « le différentiel du revenu décent obtenu auprès des chocolatiers, soit 400 dollars par tonne vendue, représente près de 450 milliards de francs CFA par an (environ 686 millions d'euros) et permet de mieux rémunérer les planteurs ».

Sur cette lancée, les producteurs annoncent faire un don de 20 millions de francs CFA (30 500 euros) au président Alassane Ouattara, porteur de la bonne nouvelle. « Je vous annonce qu'au titre de la campagne de commercialisation 2025-2026, le prix bord-champ garanti du cacao bien séché et bien trié est fixé à 2 800 francs le kilogramme », a déclaré le chef de l'État.

1000 francs CFA de plus que l'année précédente

2800 francs CFA/kg (environ 4,27 €/kg), c'est donc 1 000 francs CFA (1,52 euro) de plus par rapport à ce qui avait été fixé en avril 2024.

Les producteurs repartent satisfaits, à l'image d'Herman Ben Idriss, cacaoculteur d'Abengourou. « Je suis satisfait. Sauf que si les banques peuvent payer. Il ne suffit pas d'aller livrer. Et si après, on a des difficultés en banque, c'est ça qui sera le problème. Une seule remorque pour près de 100 à 120 millions de francs CFA (152 000 à 183 000 euros) à payer, ce n'est pas facile ».

Le prix du café a, lui, été fixé à 1 700 francs CFA/kg (2,59 euros).