Afrique de l'Ouest: La «Force unifiée» de l'Alliance des États du Sahel entre en phase opérationnelle au Niger

« FU-AES » pour Force unifiée de l'Alliance des États du Sahel. C'était le coeur de la visite du général Abdourahamane Tiani à Bamako, mardi 30 septembre. Le chef de l'État nigérien a été reçu par son homologue malien, le général Assimi Goïta. À l'issue de leur entretien, Abdourahamane Tiani a confirmé que l'état-major commun de la force militaire était désormais opérationnel et que les premiers bataillons étaient constitués.

Le poste de commandement de la FU-AES est basé à Niamey, au Niger, au sein de la base aérienne 101 -- autrefois utilisée par l'opération Barkhane.

À sa tête, un officier burkinabè : le colonel Éric Dabiré, ancien commandant de la 6e région militaire dans l'est du Burkina Faso, l'une des zones les plus touchées par les attaques terroristes.

Équipement et préparation des bataillons

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Si l'état-major est en place, « l'heure est à l'équipement des unités ». Dimanche 28 septembre, le président burkinabè Ibrahim Traoré précisait que « chaque pays de l'AES commande les équipements », qui sont communs.

Selon lui, « le premier bataillon burkinabè est prêt », tandis qu'« un second est en cours de formation et devrait être opérationnel d'ici à deux mois ».

Des opérations déjà conjointes

Depuis janvier 2025, date de l'annonce de la création de la FU-AES, des opérations conjointes ont déjà été menées sur le terrain. À terme, la force devrait compter environ 5 000 hommes issus des armées malienne, nigérienne et burkinabè.

Avant de regagner Niamey, Abdourahamane Tiani a marqué un bref arrêt à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il a échangé avec le capitaine Ibrahim Traoré.