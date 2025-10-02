Congo-Kinshasa: Condamnation de Joseph Kabila - Sur quels alliés régionaux l'ex-président peut-il compter?

2 Octobre 2025
Radio France Internationale

En RDC, la Haute cour militaire de Kinshasa a condamné, mardi 30 septembre, l'ancien président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, à la peine de mort. Il a été reconnu coupable de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel, en l'occurrence le mouvement AFC/M23. Joseph Kabila n'est pour l'instant visé par aucun mandat d'arrêt international. Mais plusieurs questions restent en suspens : où se trouve-t-il aujourd'hui ? Se sent-il en sécurité dans la région ? Et surtout, sur quels pays voisins peut-il compter ?

Joseph Kabila réside toujours en Afrique australe, précisément à Harare, au Zimbabwe. Sur place, il vit avec quelques proches et bénéficie d'une prise en charge, en plus de ses propres moyens.

Le lien avec le Zimbabwe remonte à la présidence de son père, Laurent-Désiré Kabila. L'ancien chef de l'État a d'ailleurs toujours conservé dans sa garde rapprochée des militaires zimbabwéens. À ses côtés aujourd'hui, figure notamment Kikaya Bin Karubi, ancien ambassadeur à Harare.

C'est aussi au Zimbabwe que vit John Numbi, ancien inspecteur général de la police, qui y a, lui aussi, bâti son réseau.

Alliances et tensions régionales

Joseph Kabila continue de voyager dans la région et entretient de bonnes relations avec plusieurs dirigeants. Il a rencontré William Ruto, le président kenyan, au moins à trois reprises depuis son arrivée au pouvoir. Ses rapports sont également jugés bons avec Kigali.

Mais l'ancien président congolais ne compte pas que des alliés. Avec la Tanzanie, les relations se sont nettement dégradées, notamment après l'arrestation d'Eric Nkuba, proche collaborateur de Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC/M23, extradé vers Kinshasa.

Avec la Zambie, le courant ne passe pas non plus : Pasteur Ngoy Mulunda, l'un de ses proches, a été arrêté puis renvoyé en RDC.

Le Burundi, allié du président Félix Tshisekedi, s'affiche lui aussi hostile au camp Kabila.

En revanche, la Namibie a récemment rouvert ses portes à l'ancien président après une période de flottement. La famille Kabila y possède même une résidence.

