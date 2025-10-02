Congo-Brazzaville: Département de la Bouenza - Sensibliser les jeunes aux idéaux fédérateurs

La plateforme des jeunes leaders et acteurs de la société civile de la Bouenza (Plajeloasb), dirigée par Guy Massala, va se déployer, du 2 au 3 octobre, à Madingou et à Sibiti pour mobiliser les jeunes et les encadrer autour des idéaux fédérateurs.

La Plajeloasb, accompagnée d'une équipe des médias locaux, va traduire dans les faits, au cours de ces différents contacts, les nombreuses réalisations en faveur des jeunes. Egalement, elle va sensibiliser les jeunes à l'importance du vote massif autour des ateliers, colloques, clubs d'animations et des projets d'avenir liés aux jeunes dans tous les districts de la Bouenza.

Selon le secrétaire général de ladite plateforme, Melaine Roc Mberi Backalat, « notre but est de fédérer les jeunes leaders d'opinion, les acteurs de la société civile, les jeunes des associations et les jeunes des confessions religieuses, les jeunes des entités traditionnelles, dans tout le département de la Bouenza. Nous allons sous peu poser des coordinations dans chaque district de la Bouenza. Et ensuite, on se retrouvera à Madingou pour poser la grande structure qu'on appelle la coordination départementale ».