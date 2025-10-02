Congo-Brazzaville: OMS - Renforcer le principe de santé pour tous

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a reçu le 1er octobre en audience le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Congo, le Dr Vincent Dossou Sodjinou. Les deux personnalités ont échangé sur la consolidation des relations entre le Congo et l'OMS afin d'impacter davantage sur l'état de bien-être de la population congolaise.

Pierre Ngolo et Vincent Dossou Sodjinou ont passé en revue les points importants de la coopération entre le Congo et l'OMS dans le cadre de la lutte contre les épidémies qui sévissent actuellement sur le territoire national. « Nous avons discuté des défis que rencontre le système sanitaire national, par exemple des épidémies du choléra, de la variole de singe, de mpox et de la manière dont le pays se prépare pour prévenir l'importation de la maladie du virus Ebola de la RDC vers ici », a expliqué le représentant de l'OMS au Congo.

Le Dr Vincent Dossou Sodjinou a, par ailleurs, sollicité le soutien du Sénat dans le rôle de contrôleur de l'action gouvernementale afin d'assurer l'efficacité et la gestion des fonds équitables alloués aux départements en charge de la santé à intégrer le principe de santé pour tous. « Nous savons que tous les budgets des ministères sont revus par le Sénat pour validation et quitus, et donc nous envisageons de travailler avec le Sénat pour que cette notion de santé dans toutes les politiques puisse être transcrite dans les différents budgets des ministères sectoriels », a-t-il annoncé.

Plusieurs autres points importants ont été abordés au cours de cette audience. Il s'agit, entre autres, du renforcement de la mise en oeuvre des soins de santé primaires au Congo. Selon le Dr Vincent Dossou Sodjinou, le Congo a fait d'énormes avancées en matière de construction des hôpitaux. Il a également rappelé que le pays a un bon tissu hospitalier qui joue bien son rôle.

Cependant, il doit renforcer la base de la pyramide sanitaire « en faisant en sorte que les centres de santé intégrés (CSI) soient proches des communautés, soient animés par des hommes et des femmes qui sont qualifiés, soient dotés des compétences nécessaires des populations, soient dotés de moyens matériels et logistiques pour répondre aux besoins sanitaires des populations.

Les CSI devraient être également reliés avec les hôpitaux et les grands centres hospitaliers par des routes, des infrastructures qui vont permettre que la référence et la contre-référence soient aisées et puissent permettre de réduire la mortalité, la létalité liée à certaines maladies », a conclu le Dr Vincent Dossou Sodjinou.

Il convient de rappeler que le Dr Vincent Dossou Sodjinou est, depuis la présentation de ses lettres de créance le 27 juin dernier, le nouveau représentant de l'OMS au Congo, après avoir assuré l'intérim pendant quelque temps.