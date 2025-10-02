Congo-Brazzaville: Tournoi de reconnaissance à Alina Kabaeva - La Fécogym plaide pour une organisation pérenne

La deuxième édition du tournoi de reconnaissance à Alina Kabaeva, organisée le 28 septembre au gymnase Maxime-Matsima dans le cadre d'un projet sportif entre la Russie et le Congo, a tenu toutes ses promesses.

La Fédération congolaise de gymnastique (Fécogym) a mobilisé plus de 70 gymnastes de toutes les catégories des disciplines de la gymnastique rythmique, artistique et aérobic. La compétition en elle même est le fruit de la collaboration sportive entre la Fondation Africa centrum qui collabore avec la Fondation Grâce Celeste d'Alina Kabaeva et la Fecogym.

Un partenariat gagnant que le président de la Fecogym souhaite entretenir. « La coopération entre la Fecogym, la Fondation Grace céleste et Africa centrum est en pleine ascension et nous souhaitons qu'un accord de partenariat soit signé dans les jours qui viennent », a déclaré Claudin Noël Miakassissa Nzaba. Les stages réguliers de préparation dont bénéficient les athlètes congolais en Russie est un cadre d'expression permettant aux gymnastes congolais de bénéficier de l' expérience russe afin de rehausser leur niveau dans la pratique de la gymnastique en général. A Sotchi, lors du 13e festival international de gymnastique rythmique pour enfants, les filles congolaises avaient démontré des performances remarquables en gymnastique rythmique, sous la direction de leurs entraîneurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Jocelyn Patrick Mandzela , le consul du Congo à Saint Petersbourg, est le partisan de cette réussite. Son implication pour le développement de la gymnastique au Congo est à saluer et ses efforts reconnus par Ilias Iskandarov, l'ambassadeur de Russie au Congo . « Aujourd'hui, le présent événement organisé par la Fondation Alina Kabaeva réunit à nouveau les jeunes athlètes talentueux », a précisé le diplomate russe.

Alina Kabaeva est cinq fois championne d'Europe et six fois championne olympique avec la Russie . Elle et sa fondation font un travail formidable pour la promotion non seulement de la gymnastique rythmique, mais aussi des valeurs sportives en général. Le travail de la Fondation vise à unir les athlètes des différents coins du monde dans le but de renforcer l'amitié et la coopération entre les pays qu'ils représentent.

Quelques résultats en gymnastique rythmique

En catégorie Développement national

1 Davina Nkenko Sita. 18,75

2 Azaria Diazinga. 15

3 Kaba Mboko. 13

En Senior

1 Emilia Ntsiete. 27,70

2 Celeste Malanda Mayinga. 27,50

3 Missie Mbani. 20

La 3e édition du tournoi dont la Fecogym souhaite se pérenniser est prévue en 2026