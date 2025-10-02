Afrique: Mondial U20 (2è journée/Groupe C) - Le Maroc dispose du Brésil (2-1), se hisse en huitièmes de finale

Les Lionceaux de l'Atlas
2 Octobre 2025
Maghreb Arabe Presse (Rabat)

Santiago - La sélection marocaine s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial U20 qui se tient au Chili, en battant son homologue brésilienne sur le score de 2 buts à 1 (mi-temps 0-0), jeudi à Santiago, lors de la deuxième journée du groupe C.

Les buts des Lionceaux de l’Atlas ont été marqués par Othmane Maama (60è) et Yassir Zabiri (76è). Les Brésiliens ont réduit l’écart par l’entremise de Iago Teodoro (90è+2, s.p).

Après ce succès, le deuxième de suite après le premier signé aux dépens de l’Espagne (2-0), le Maroc est leader de son groupe avec 6 points, devant le Mexique (2 pts). Le Brésil et l’Espagne occupent la dernière place avec 1 seul point.

Dans l’autre match de ce groupe, joué auparavant, l’Espagne a fait match nul face au Mexique (2-2).


