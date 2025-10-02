Maroc: L'IA, levier de l'inclusion éducative des enfants en situation de vulnérabilité (Séminaire)

Rabat - Le rôle de l'intelligence artificielle (IA) en tant que levier de l'inclusion éducative et du développement des compétences créatives des enfants en situation de vulnérabilité, a été mis en avant par les participants à un séminaire tenu mercredi à Rabat, à l'initiative de l'Association marocaine pour le développement de l'audiovisuel et du théâtre éducatif.

Les intervenants à cette rencontre, placée sous le thème "L'intelligence artificielle au service de l'éducation inclusive : défis et opportunités", ont estimé que l'IA permet de créer un environnement éducatif inclusif, permettant aux enfants de renforcer leurs capacités, de développer leurs compétences créatives et de poursuivre leur apprentissage à leurs propre rythme.

S'exprimant lors de ce séminaire, initié en partenariat avec la Commission nationale pour l'éducation, les sciences et la culture, le professeur-chercheur à l'Université Ibn Tofail de Kénitra, Mehdi Zhar, a souligné que l'IA peut être intégrée dans de divers domaines, compte tenu de sa capacité à se développer grâce à la collecte d'informations.

Cette fonctionnalité permet à l'IA de diagnostiquer intelligemment les besoins des apprenants, d'identifier leurs forces et leurs faiblesses, et de suivre leurs progrès de manière individuelle, ouvrant ainsi la voie à la mise en place d'un environnement d'apprentissage flexible et adaptable, selon les capacités de chaque enfant en situation de vulnérabilité, a-t-il soutenu.

Il a, en outre, mis en lumière le potentiel de l'IA en tant qu'outil d'inclusion des enfants en situation de vulnérabilité, grâce à un diagnostic intelligent identifiant les points difficiles et permet un suivi individuel des progrès de chaque enfant, soulignant l'adaptabilité des contenus éducatifs aux besoins, tels que la simplification des leçons, la conversion de textes en lecture audio pour les enfants aveugles ou la transcription automatique de fichiers audio pour les enfants sourds.

Le professeur-chercheur a, également, passé en revue les expériences internationales adoptant des programmes visant à diversifier les contenus et à accompagner les enfants en fonction de leurs capacités spécifiques.

"Il existe de nombreux défis auxquels est confrontée l'éducation des enfants grâce à l'IA, notamment l'équipement limité des établissements d'enseignement en technologies de pointe, la problématique de la protection des données et informations personnelles, en plus des enjeux éthiques liés au numérique", a-t-il expliqué.

La directrice du Centre d'excellence "Design et Art Appliqué" à l'Université Ibn Tofail de kénitra, Houria Kalkoul s'est, quant à elle, attardée sur l'urgence de transformer la situation de vulnérabilité en richesse créative grâce à l'intelligence artificielle, insistant à cet égard sur la nécessité de fournir des outils simples et gratuits aux enfants des zones urbaines et rurales afin de remédier aux disparités spatiales et à la fracture numérique, en leur offrant les moyens d'exprimer leur sens de créativité.

Elle a cité des exemples d'étudiants ayant des troubles du spectre autistique qui, grâce à l'IA, ont pu développer leurs compétences créatives en passant du dessin manuel à celui numérique, estimant que la réalisation des objectifs d'une éducation inclusive nécessite un changement de mentalité des acteurs concernés afin de faire de l'intelligence artificielle un moyen contribuant à stimuler la créativité des enfants en situation de vulnérabilité, leur permettant ainsi d'exprimer leurs capacités et de prouver leur potentiel.

Ce colloque a été l'occasion de passer en revue les expériences et les expertises des acteurs des domaines de l'éducation, des arts et de la technologie numérique qui ont discuté des moyens d'utiliser l'intelligence artificielle comme outil pédagogique inclusif, de son rôle dans le développement des capacités créatives des enfants et de sa contribution à la construction d'une école plus équitable et inclusive.

Ce séminaire s'inscrit dans le cadre d'une journée d'étude initiée au titre du Programme de participation 2024-2025 de l'UNESCO sur le "Renforcement des capacités des enfants en situation de vulnérabilité par l'audiovisuel, le théâtre et l'intelligence artificielle".



