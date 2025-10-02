Afrique: Genève - Le Royaume du Maroc réélu au Comité contre la Torture

Genève - Le Royaume du Maroc a été réélu à la majorité au Comité contre la Torture pour le mandat 2026-2029, en la personne de Abderrazak Rouwane, lors de la 20ème réunion des Etats Parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants, tenue mercredi à Genève, avec la participation de 166 Etats.

Cette réélection dès le premier tour, avec une majorité de 119 voix, témoigne de la grande crédibilité des efforts que mène le Royaume dans le domaine des droits de l'Homme, tant au niveau national qu’international, conformément à la Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se félicite-on auprès de la Mission permanente du Maroc auprès de l’ONU-Genève

Etat Partie à la Convention contre la Torture depuis 1993, le Royaume n’a eu de cesse d’œuvrer pour sa pleine mise en œuvre, ainsi que son universalisation, dans le cadre de l’Initiative pour la Convention contre la Torture (CTI), dont le Maroc est l’un des Etats principaux.

M. Rouwane, qui a déjà mené avec succès un premier mandat au sein du Comité, est un éminent expert jouissant d’une expérience de vingt-huit ans dans le domaine des droits de l’Homme, notamment au sein du Conseil national des droits de l'homme et au sein de la Délégation interministérielle des droits de l’Homme.

Cette réélection vient couronner une importante campagne diplomatique en faveur de la candidature marocaine.

Le Comité contre la torture, composé de dix experts, est l’organe chargé du suivi de la mise en œuvre de la Convention contre la torture, notamment en formulant des recommandations aux Etats Parties.