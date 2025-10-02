Afrique: 'This is Africa Digital' se veut un événement de référence pour les start-up (Directrice)

Dakar — L'initiative This is Africa Digital, articulée autour d'un forum, d'une exposition et de séances de réseautage, vise à offrir aux start-up sénégalaises et africaines des opportunités concrètes de collaboration et d'investissement, a souligné, mercredi, sa directrice, Fatou Ka.

Cet événement sur le numérique est prévu les 13 et 14 novembre prochains au Monument de la Renaissance Africaine, à Dakar.

"Nous voulons aller au-delà du simple networking. L'ambition est de créer des collaborations qui portent leurs fruits en mettant en avant le savoir-faire sénégalais et africain", a déclaré Mme Ka.

Elle intervenait lors d'une conférence dédiée au lancement des activités de l'événement, en présence de partenaires techniques et financiers, dont l'ambassade du Rwanda.

Selon elle, This is Africa Digital se veut un cadre aligné sur les objectifs du New Deal technologique et sur la vision Sénégal 2050.

"Il s'agit d'un événement qui accompagne la politique gouvernementale tout en montrant que le secteur privé est également prêt à agir aux côtés des institutions", a ajouté la directrice générale de cette initiative.

Fatou Ka a précisé que l'initiative entend renforcer l'écosystème numérique national, notamment en facilitant les rencontres entre start-up et investisseurs.

"Nous avons besoin de résultats plus concrets pour accompagner la mise en oeuvre de la Start-up Act et ancrer durablement la digitalisation", a-t-elle estimé.

Sur les ambitions à long terme, elle a affirmé que l'événement vise à devenir "un rendez-vous incontournable, non seulement en Afrique mais aussi à l'échelle mondiale".

Parmi les pays attendus, elle a cité le Rwanda, reconnu comme modèle en matière de digitalisation de l'administration, pour favoriser des échanges de bonnes pratiques.

Fatou Ka a également insisté sur la nécessité d'investir dans l'éducation numérique et les infrastructures.

"Nos jeunes doivent disposer de compétences pour développer des solutions africaines aux problèmes africains. Il faut aussi élargir la couverture Internet afin que tous puissent bénéficier des avantages du numérique", a-t-elle indiqué.

À l'en croire, l'initiative réunit plusieurs partenaires, parmi lesquels Sen Start-up, le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique ainsi que des acteurs privés comme Kalispot et Intouch.

"Des discussions sont en cours avec les opérateurs de téléphonie mobile et des entreprises fintech pour finaliser leur participation", a-t-elle ajouté.

Elle a également lancé un appel à tous les acteurs, car le digital impacte tous les secteurs.

"Nous invitons chacun à s'inscrire et à collaborer pour faire de This is Africa Digital un succès", a insisté Fatou Ka.

Le responsable de la communication du Monument de la Renaissance africaine, Abdourahmane Coly, a souligné le rôle de ce site dans la transition numérique, en facilitant les échanges entre pays africains et diaspora.

"Le Monument de la renaissance africaine s'engage comme partenaire de l'initiative This is Africa Digital pour soutenir le développement à travers l'économie numérique et la promotion du Sénégal et de l'Afrique via la culture, le tourisme et l'artisanat", a-t-il précisé.

De son côté, le premier conseiller de l'ambassade du Rwanda à Dakar, Guillaume Serge, a rappelé la vision commune du Sénégal et du Rwanda pour l'innovation numérique et leur volonté de soutenir conjointement les initiatives liées à la digitalisation et à l'intégration africaine.