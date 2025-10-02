Sénégal: Le reggaeman 'Rasta Blonde' lance son premier album 'Kédougou, la terre des hommes'

Dakar — Le jeune reggaeman sénégalais, Pierre André Kailouc M'pal, a lancé officiellement, mercredi, son premier album international intitulé "Kédougou, la terre des hommes", pour marquer "le retour aux sources d'un reggae authentique, des sons venus du coeur".

Connu sous le nom de "Rasta Blonde", son 'album compte huit titres, "Nations-Unies", "le meilleur des hommes", "Dieu merci", "Kingston Town", "Cécile", "trahison", "Mes parents" et "Kédougou, la terre des hommes".

"L'album +Kédougou, la terre des hommes+, marque un retour aux sources, d'un reggae authentique, des sons qui viennent du coeur", peut-on lire, dans un document remis à la presse lors de la présentation de cet album mercredi à Dakar.

Il indique que ce dernier incarne non seulement l'univers de l'artiste, mais aussi son histoire et ses "sonorités".

"Chaque morceau est une pièce unique d'un tout cohérent, une exploration de l'identité, de la mémoire et des émotions portées par une voix singulière et des productions audacieuses", indique-t-on.

"C'est un album 100% reggae qui rend hommage à la ville de Kédougou, où je suis né et j'ai grandi. Cette chanson c'est pour remercier mes pères de Kédougou, mes mamans, mes grandes soeurs, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi", a déclaré l'artiste, à l'occasion du lancement officiel de son premier album.

Il souligne que le titre "Nations-Unies", est une façon de rappeler ce qui se passe actuellement dans le monde.

L'idée était de faire un plaidoyer en faveur de cette institution internationale qui parvient tant soi peu à apporter des solutions face aux divers conflits.

"J'ai chanté les +Nations-Unies+ à cause des guerres qui bouleversent le monde actuellement, il y a des enfants innocents qui meurent, en fait, là je me suis posé la question sur cette institution qui est une maison qui protège le monde, on doit la soutenir au lieu de dire que, c'est elle qui alimente les guerres (...) ", a-t-il expliqué.

Il note que le titre de "Kingston Town" par exemple, demeure quant à lui, un hommage rendu à cette ville de la Jamaïque où il a rencontré plusieurs personnes l'ayant tendu la main, mais surtout au père du reggae "Bob Marley".

De son vrai nom, Pierre André Kailouc M'pal, Rasta Blonde, est un jeune artiste reggaeman, originaire de la ville de Ziguinchor.

Passionné de la musique, le jeune reggaeman a commencé son parcours musical à Dakar, depuis 2012.

Il a également été lauréat du concours "Jeunes talents reggae en 2023". Son premier opus est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement.