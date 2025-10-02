Sénégal: Tivaouane - Appel à une rentrée scolaire 'apaisée et effective' dès le 8 octobre

Tivaouane — Les autorités administratives, collectivités territoriales, services techniques, entre autres acteurs de l'éducation, ont plaidé mardi, pour un démarrage "effectif et apaisé" des cours dès le 8 octobre, date fixée pour la rentrée des classes.

Une réunion du comité départemental de développement de Tivaouane consacrée à la rentrée scolaire s'est tenue mardi à la préfecture de Tivaouane, sous la présidence du sous-préfet de Pambal, Abdoulaye Sow.

M. Sow a insisté sur la disponibilité à temps du matériel didactique et pédagogique, appelant à une implication plus soutenue des parents d'élèves.

"Le mot d'ordre +Oubi Tay, Diang Tay+ ne doit pas rester un simple slogan, mais doit se traduire concrètement dans les établissements", a-t-il recommandé.

Les discussions ont mis en lumière plusieurs difficultés, qui ont pour noms "faible réussite aux concours nationaux, dysfonctionnements de certains comités de gestion, manque d'entretien des infrastructures et faible mobilisation des parents".

Les participants ont recommandé la systématisation de la levée des couleurs chaque premier lundi du mois, un renforcement de la communication entre l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) et les collectivités territoriales, ainsi qu'un engagement accru des élus, notamment après le retrait de la coopération japonaise (JICA).

La directrice du Centre de formation professionnelle (CFP) de Tivaouane, a dénoncé les nuisances occasionnées par un garage "qui ne serait pas en règle implanté à proximité de son établissement".

Les syndicats ont, pour leur part, exigé le respect des engagements pris par l'État, en particulier la régularisation des enseignants "décisionnaires", menaçant de recourir à la grève, en cas de non-satisfaction.

Le proviseur du nouveau lycée de Tivaouane Cheikh Mbaye a jugé "catastrophique" la situation de son établissement, évoquant un "déficit d'infrastructures, un manque criant de professeurs, un accès quasi nul à Internet et des tensions récurrentes liées à l'absence d'enseignants de mathématiques".

Au lycée Ababacar Sy, le proviseur Idrissa Niang a déploré les nuisances causées par les motos "Jakarta" aux heures de pointe et la faible participation des parents aux rencontres pédagogiques .

"À peine une centaine de parents d'élèves assistent aux réunions, pour plus de 2 000 élèves", déplore-t-il .

L'IEF de Tivaouane, Issa Ndior, a salué l'interdiction des téléphones portables, qu'il juge déterminante pour réduire la tricherie. Il a souligné, par ailleurs la "rigueur" de la procédure prévue pour la prise en charge des enseignants malades, ainsi que la validation des postes vacants, en relation avec le ministère de tutelle.

M. Ndior a également indiqué qu'un dossier de construction d'un collège franco-arabe a été transmis

au ministère. Il a souligné enfin l'importance de l'engagement des maires et des enseignants, particulièrement pour renforcer l'enseignement des mathématiques, qu'il considère comme un levier essentiel du développement durable.