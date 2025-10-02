Sénégal: ZOA, une plateforme numérique du groupe France Médias Monde, lancé à Dakar

2 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le groupe France Médias Monde a lancé, mercredi, à Dakar, ZOA, une plateforme numérique qui veut raconter le quotidien de la jeunesse africaine, a constaté l'APS.

ZOA a été lancé en présence de responsables de France Médias Monde et de plusieurs professionnels de l'information. Cette plateforme "cent pour cent numérique" veut donner la parole à la jeunesse africaine, selon ses initiateurs.

"ZOA se veut une plateforme d'information numérique basée sur l'actualité, la culture et des récits africains", ajoutent-ils.

Le média ambitionne de "casser les codes traditionnels de l'information et de traiter des sujets comme le sport, la santé et l'entreprenariat".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La rédaction de ZOA est composée d'un groupe de plusieurs journalistes de nationalités différentes (Mali, Sénégal, RDC, Cameroun...) avec un réseau de correspondants présents dans 12 pays.

"[Même si] nous venons d'horizons variés, cette diversité reflète à la fois la variété et la richesse de la jeunesse africaine", a confié le rédacteur en chef de ZOA, Kaourou Magassa.

ZOA veut accorder une "attention particulière à la jeunesse africaine, donner la parole à cette jeunesse africaine souvent absente des grands récits dans les médias classiques".

Pour Cécile Coudou, rédactrice en chef adjointe, ZOA est un média numérique "qui raconte l'Afrique à travers sa jeunesse et accorde un très fort attachement à sa culture et ses valeurs".

ZOA compte aussi contribuer à la lutte contre la désinformation à travers des "contributions et des vérifications approfondies". Ce médium numérique prévoit aussi de marquer sa présence sur les réseaux sociaux en offrant une information "accessible et crédible", selon ses promoteurs.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.