Sénégal: ZOA, une plateforme numérique du groupe France Médias Monde, lancé à Dakar

Dakar — Le groupe France Médias Monde a lancé, mercredi, à Dakar, ZOA, une plateforme numérique qui veut raconter le quotidien de la jeunesse africaine, a constaté l'APS.

ZOA a été lancé en présence de responsables de France Médias Monde et de plusieurs professionnels de l'information. Cette plateforme "cent pour cent numérique" veut donner la parole à la jeunesse africaine, selon ses initiateurs.

"ZOA se veut une plateforme d'information numérique basée sur l'actualité, la culture et des récits africains", ajoutent-ils.

Le média ambitionne de "casser les codes traditionnels de l'information et de traiter des sujets comme le sport, la santé et l'entreprenariat".

La rédaction de ZOA est composée d'un groupe de plusieurs journalistes de nationalités différentes (Mali, Sénégal, RDC, Cameroun...) avec un réseau de correspondants présents dans 12 pays.

"[Même si] nous venons d'horizons variés, cette diversité reflète à la fois la variété et la richesse de la jeunesse africaine", a confié le rédacteur en chef de ZOA, Kaourou Magassa.

ZOA veut accorder une "attention particulière à la jeunesse africaine, donner la parole à cette jeunesse africaine souvent absente des grands récits dans les médias classiques".

Pour Cécile Coudou, rédactrice en chef adjointe, ZOA est un média numérique "qui raconte l'Afrique à travers sa jeunesse et accorde un très fort attachement à sa culture et ses valeurs".

ZOA compte aussi contribuer à la lutte contre la désinformation à travers des "contributions et des vérifications approfondies". Ce médium numérique prévoit aussi de marquer sa présence sur les réseaux sociaux en offrant une information "accessible et crédible", selon ses promoteurs.