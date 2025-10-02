Sénégal: Conseil des ministres du 1er octobre 2025 - Les 4 points à retenir

Le Conseil des ministres a été présidé ce mercredi 1er octobre 2025 par le Chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Voici les 4 points qu'il a abordés.

1 - Rentrée scolaire et défis

Ce 6 octobre 2025 sonnera le coup d'envoi de l'année scolaire 2025-2026, un événement majeur du calendrier national. Ainsi, pour un bon déroulement, le Chef de l'État a d'abord demandé au Premier ministre de résorber les abris provisoires. Par ailleurs, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité de revoir le système éducatif « de manière à ce qu'il puisse répondre aux réalités de l'heure, notamment sur le numérique, les langues nationales, les langues étrangères aussi comme l'anglais, mais aussi qu'il puisse reposer sur nos valeurs et nos cultures. »

2 - Nouvelle politique agricole et consommer local

Le Président de la République a ensuite évoqué la campagne agricole de cette année. Après avoir félicité le gouvernement pour son succès, il a exhorté le ministre en charge de l'Agriculture et de l'Élevage, ainsi que le secrétaire d'État en charge des coopératives paysannes, à retravailler le Programme des domaines agricoles communautaires. Ils devront également accélérer la mise en place des coopératives agricoles.

De plus, il souhaite que le gouvernement mette davantage l'accent sur l'importance de la reconstruction du capital semencier en s'appuyant sur la recherche, notamment avec l'ISRA, ce qui constituera un vrai pont vers la souveraineté alimentaire.

En outre, le mois d'octobre est celui du « Consommer local ». De ce fait, le Chef de l'État demande au ministre de l'Industrie et du Commerce « de mettre en oeuvre tout ce qui sera nécessaire pour sa bonne organisation avec l'implication de l'ensemble des parties prenantes afin que l'on puisse avoir une meilleure valorisation du Made in Senegal. »

3 - 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies

La semaine dernière, le Président de la République a assisté à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Lors du Conseil des ministres, il a réaffirmé la position du Sénégal sur des questions qu'il juge majeures, comme celles climatiques, mais également celles liées aux politiques et au multilatéralisme.

4 - Sensibilisation sur le cancer du sein

Pour finir, Bassirou Diomaye Faye a évoqué Octobre rose. Le Chef de l'État a ainsi mis en avant la nécessité de bien anticiper, mais aussi d'aider les personnes déjà atteintes. « Le mois d'octobre est dédié à la campagne de sensibilisation et d'information sur le dépistage du cancer du sein. Le gouvernement devra s'impliquer dans la lutte contre le cancer du sein, mais aussi pour une meilleure prise en charge. »