Sénégal: Conseil des ministres - Ousmane Sonko décline trois axes pour impulser l'action gouvernementale

Lors de la réunion du Conseil des ministres présidée, ce mercredi 1er octobre 2025, par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko a exposé sa vision pour impulser une nouvelle dynamique à l'action gouvernementale.

D'après le communiqué dudit Conseil, il a structuré son intervention autour de trois axes prioritaires : l'identification des projets catalytiques, la question du financement et la mise en place d'un cadre méthodologique efficace.

Misant sur des programmes d'envergure « peu coûteux mais à fort impact », le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de cibler des projets capables de produire rapidement des résultats concrets. Pour leur financement, il a prôné l'exploitation optimale des ressources endogènes, le recours à des mécanismes innovants, la promotion des partenariats public-privé et l'utilisation des plateformes de financement participatif comme leviers additionnels.

Concernant la mise en oeuvre, Ousmane Sonko a annoncé l'élaboration de documents de cadrage sectoriels et la création d'une plateforme de suivi et d'évaluation en temps réel. Des fiches de remontée des problèmes seront également mises en place afin que chaque Conseil des ministres serve de cadre de résolution rapide et coordonnée des difficultés rencontrées.