Togo: La TCE fête sa 30e édition à Lomé

2 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Après le Bénin en 2024, c'est au tour du Togo d'abriter le tirage au sort de la 30e édition de la Tranche Commune Entente (TCE), rapporte le journal Waraa paru ce jeudi.

L'événement est prévu le 28 novembre à Lomé.

La Tranche Commune Entente est une loterie régionale qui réunit cinq pays membres du Conseil de l'Entente : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Chaque année, l'un de ces États accueille à tour de rôle l'organisation du tirage.

Les organisateurs promettent des gains importants pour les heureux gagnants de cette édition. Par ailleurs, la Loterie nationale togolaise (Lonato) profitera de l'occasion pour annoncer le lancement de nouveaux projets sociaux, confirmant ainsi le rôle de la TCE non seulement comme jeu de hasard, mais aussi comme outil de développement régional et de solidarité.

