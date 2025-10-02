Sénégal: Rentrée solidaire 2025 - Près de 200 enfants et jeunes soutenus par la Fondation Endeavour au pays

Dans le cadre de sa rentrée solidaire 2025, la Fondation Endeavour a soutenu près de 200 enfants et jeunes au Sénégal. Cet élan solidarité illustre l'engagement du Groupe Endeavour, à travers sa Fondation, en faveur de l'éducation, de l'égalité des chances et du développement humain.

La Fondation Endeavour a organisé le samedi 27 septembre sa Rentrée Solidaire simultanément sur son site de Sabodala-Massawa et au sein de son bureau de Dakar. En 2025 près de 200 enfants et jeunes au Sénégal ont été soutenus par la fondation à travers ses programmes éducatifs. Événement annuel emblématique, la Rentrée Solidaire illustre l'engagement du Groupe Endeavour, à travers sa Fondation, en faveur de l'éducation, de l'égalité des chances et du développement humain. Elle réunit les collaborateurs du Groupe, les communautés locales et les partenaires institutionnels autour d'un même objectif : investir dans les générations futures.

« La rentrée scolaire est un moment fort pour les familles, mais aussi une source d'inquiétude, surtout en milieu rural face aux charges financières. Pour la Fondation Endeavour, c'est plus qu'un moment symbolique : c'est l'occasion de réaffirmer un principe très clair - ne laisser personne de côté », a déclaré Djaria Traoré, Vice-Présidente Exécutive, Opérations et ESG.

Depuis son lancement en 2022, la Rentée Solidaire a accompagné plusieurs centaines d'enfants et de jeunes au Sénégal, de la petite enfance jusqu'aux études supérieures, à travers trois programmes structurants.

Le premier, c'est «Pépites d'Or » : Chaque année, la Fondation Endeavour met à l'honneur les enfants de collaborateurs ayant obtenu un diplôme (CEPE, BEPC, BAC). Ces lauréats reçoivent un accompagnement scolaire et des dotations en matériel pour soutenir leur réussite. En 2025, 165 enfants ont été récompensés au Sénégal, portant à 462 le nombre de bénéficiaires depuis 2022. Le deuxième programme c'est « Jeunes Filles en Scolarité » : Pour prévenir le décrochage scolaire, notamment en milieu rural, la Fondation Endeavour attribue des bourses de quatre ans à de jeunes collégiennes issues de ses zones d'impact.

En 2025, 20 jeunes filles ont été accompagnées, portant à 37 le nombre de bénéficiaires depuis 2022. Et enfin le troisième « Élites de demain » : Ce programme soutient les étudiants les plus prometteurs issus des communautés hôtes. Il combine bourses universitaires couvrant l'intégralité des frais et stages au sein des mines du Groupe. Lancé en 2022 au Sénégal, il bénéficie aujourd'hui à 46 étudiants, dont 4 sénégalais originaires des villages proches de Sabodala, inscrits dans des universités de renom au Sénégal et au Ghana.

« Notre ambition est d'accompagner chaque enfant dès la naissance, de l'aider à franchir les étapes clés jusqu'à l'université, et de former ainsi une génération de citoyens responsables et de futurs cadres pour nos régions. C'est tout le sens de la Rentrée Solidaire », a conclu Djaria Traoré.

Depuis 2021, la Rentrée Solidaire a permis de soutenir plus de 500 élèves et étudiants sénégalais, de la petite enfance jusqu'aux études supérieures.