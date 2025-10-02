Pour renforcer sa capacité de production et diversifier ses sources, la Senelec a lancé, mercredi 1er octobre, une opération de Titrisation de créances. Elle porte sur une enveloppe de 120 milliards de FCfa.

La Senelec recherche une enveloppe de 120 milliards de FCfa sur le marché obligataire. Elle a lancé, mercredi 1er octobre, une opération de Titre intitulée Fctc- Senelec 2025-2030. La Société de gestion est Boad Titrisation. Impaxis Securities et Cgf Bourse sont les arrangeurs.

L'opération dispose de quatre tranches. La Tranche A vise 83 milliards FCfa. Le taux d'intérêt est de 8,15%. Les Obligations accessibles aux investisseurs particuliers et institutionnels. La Tranche B présente un montant de 25 milliards FCfa. Le taux d'intérêt est de 10% pour les tranches C1 et C2, le montant visé s'élève à 12 milliards de FCfa.

La maturité pour les tranches varie entre 5 ans et 10 ans. La valeur nominale pour chaque titre est de 10.000 FCfa. La période de souscription s'étend du 29 septembre 2025 au 5 novembre 2025. La Senelec est en charge de la production, de la vente et de la distribution de l'électricité au Sénégal. Ces dernières années, elle s'est engagée dans la modernisation de son circuit d'exploitation. L'opération de Titrisation poursuit un double objectif : renforcer l'accès universel à l'électricité et favoriser la réduction progressive de l'intensité carbone du réseau sénégalais.

À cet effet, la structure intègre une composante obligataire conforme aux standards internationaux, combinant les critères des obligations vertes et ceux des obligations liées à la durabilité. Soixante-trois-milliards de FCfa, soit 52,5% seront alloués à la composante le Volet Obligations Vertes et sera exclusivement alloué au financement, en tout ou partie, de nouveaux projets (la « Composante Esg »). Cinquante-sept-milliards de FCfa seront alloués à la composante des obligations liées à la durabilité.