Sénégal: Migration circulaire - 95 travailleurs s'envolent pour l'Espagne

Ils sont 95 travailleurs saisonniers, dont 83 hommes et 12 femmes, à s'être envolés, hier, pour l'Espagne dans le cadre du programme de migration circulaire.

C'était en présence du secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf, venu à l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd) souhaiter un bon départ aux voyageurs.

Depuis son lancement, le 16 mars dernier, sept cohortes ont déjà quitté le Sénégal, représentant un total de 306 travailleurs saisonniers, dont 226 nouvelles recrues et 80 anciens participants. La huitième cohorte, composée de 95 personnes, s'ajoute à ce total. En outre, 53 autres travailleurs doivent partir dans le courant du mois d'octobre, portant le nombre global à près de 500 candidats pour cette année. « Au départ, nous avions annoncé 370 saisonniers, mais nous allons dépasser ce chiffre pour atteindre près de 500 jeunes envoyés cette année.

Cela montre que le programme séduit et qu'il est bien encadré », a souligné M. Diouf. Concernant les retours, il se dit satisfait des résultats obtenus. En 2021, seuls 18 ouvriers sur 47 étaient revenus (soit 38,3 %), tandis qu'en 2023, le taux de retour était de 37,4 % (46 sur 123). En 2024, la tendance s'est inversée avec 101 retours sur 152 départs, soit 66,4 %. Pour 2025, un taux de retour de 100 % est enregistré pour certaines entreprises.

« Cela montre que les jeunes respectent leurs engagements et que notre message passe », a indiqué M. Diouf, attribuant cette dynamique à une sélection plus rigoureuse et à un suivi amélioré. Il a également tenu à rassurer sur les conditions de travail des saisonniers. « Nous sommes en contact permanent avec eux. Les échos que nous recevons sont excellents. Ils travaillent bien et vivent dans de bonnes conditions. J'ai l'intention de me rendre en Espagne pour aller les visiter », a promis le Secrétaire d'État.

Au-delà du séjour temporaire, l'État prévoit un accompagnement au retour, notamment à travers des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi, pour faciliter la réinsertion des migrants circulaires, en particulier dans l'agriculture via les Domaines agricoles communautaires (Dac) et les coopératives. Selon lui, le programme ouvre aussi des perspectives dans d'autres secteurs comme la pêche. « L'Espagne est intéressée, et nos discussions avec l'Union européenne laissent présager de nouveaux projets. Notre objectif est d'élargir le champ et, pourquoi pas, atteindre le niveau du Maroc qui envoie, chaque année, plus de 15.000 travailleurs saisonniers », a indiqué M. Diouf.