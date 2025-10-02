Afrique: Éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 - Un dernier virage très glissant pour le Sénégal

À deux journées de la fin des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Sénégal occupe la première place du groupe B avec deux longueurs d'avance sur la Rd Congo (16 pts). Les « Lions » n'ont pas pour autant validé leur ticket. Toute contreperformance contre le Soudan du Sud (10 octobre) et la Mauritanie (14 octobre) pourrait compromettre leurs chances d'être au rendez-vous de la grand-messe du football mondial.

Un trois à la suite en Coupe du monde. C'est le rêve des « Lions » et de tout un peuple, surtout après la retentissante victoire (3-2) à Kinshasa contre la Rd Congo. Une performance qui a permis au Sénégal (18 pts + 10) de se relancer et d'occuper la tête du groupe B. Pour autant, les dés sont loin d'être jetés. Le plus dur reste à faire pour l'équipe de Pape Thiaw à qui il reste deux matches ultra décisifs contre le Soudan du Sud et la Mauritanie.

Une épée de Damoclès plane sur la tête du sélectionneur national, surtout que le ministre des Sports lui a assigné des objectifs très clairs. Le 29 août dernier, Khady Diène Gaye avait fixé une double mission au successeur d'Aliou Cissé ; celle de qualifier le Sénégal pour le mondial 2026 et de remporter la Can 2025.

« Ce sont les conditions que j'ai fixées pour approuver son contrat », avait-elle déclaré à la Rts. « Le défi n'est plus de se qualifier, mais d'aller plus loin et de viser le trophée mondial », avait-elle ajouté. Après une décennie passée à la tête de l'équipe, son devancier, Aliou Cissé, avait réussi à qualifier l'équipe lors des deux dernières éditions du mondial, en 2018 en Russie et en 2022 au Qatar.

Pape Thiaw aura donc la redoutable mission de s'inscrire sur cette belle dynamique pour permettre à l'équipe d'être au rendez-vous du grand banquet du football mondial, conjointement organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique et élargi pour la première fois à 48 équipes.

Il faudra au technicien parachever en beauté le beau parcours de l'équipe. C'est dire que les deux dernières levées s'annoncent déterminantes, avec des enjeux multiples. Avec 12 points au compteur, le Soudan est mathématiquement éliminé ; le Sénégal et la Rd Congo se livreront donc un combat à deux.

Les « Lions » se déplacent d'abord au Soudan du Sud, tandis que les « Léopards » se rendront au Togo et pour l'ultime journée, les Congolais accueilleront le Soudan et au même moment, les Sénégalais joueront la Mauritanie à domicile. Malgré sa position de leader, l'équipe de Pape Thiaw est loin d'avoir sécurisé sa qualification. Mais il existe cependant plusieurs cas de figure qui permettraient aux « Lions » de tirer leur épingle du jeu.

Deux victoires leur suffiront ; quels que soient les résultats des Congolais. Avec un nul et une victoire, le Sénégal est également assuré de passer ; même si, dans le même temps, la Rd Congo fait le plein de points. Dans ce cas de figure, les deux équipes se retrouveraient à 22 points et dans cette hypothèse, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers passeraient grâce à leur confrontation directe avec la Rd Congo (une victoire et un nul).

Toutefois, le Sénégal pourrait dire adieu à la qualification en cas de résultats nuls contre le Soudan du Sud et la Mauritanie, à condition que les « Léopards » remportent leurs deux rencontres contre le Togo et le Soudan.

Ou en cas de revers et de victoire des « Lions » lors de leurs deux sorties, que les Congolais assurent deux victoires face à ses adversaires. Un scénario catastrophe que n'oseraient même pas imaginer Pape Thiaw et les supporters les plus sceptiques. Les « Lions » ont donc leur destin entre leurs mains et feront office de favoris face aux « Bright Stars » et aux « Mourabitounes ». Ils ont donc une très belle carte à jouer.