Sénégal: Touba - Les dernières pluies perturbent le Plan d'urgence contre les inondations

Les fortes pluies qui ont frappé Touba dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2025 ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers de la ville. Cette situation est venue perturber la mise en oeuvre du Plan d'urgence.

MBACKÉ - Dans la nuit du mardi 30 septembre au mercredi 1er octobre, Touba a reçu 95,1 millimètres de pluie, qui s'ajoutent aux 23 millimètres tombés le lundi 29, entraînant des dégâts considérables. Des zones inondables comme Nguiranène, Keur Niang et Ndamatou, ainsi que plusieurs grandes routes, sont devenues impraticables. Selon Moustapha Rahim Wilson, chef de service de l'Office national de l'assainissement (Onas) de Touba, les fortes pluies, ont bouleversé la situation.

Il a expliqué que si les pompages d'eau avaient commencé plus tôt, la situation aurait pu être maîtrisée. « Cependant, ces précipitations ont aggravé la situation et fait reculer la riposte, alors que le plan d'urgence commençait à montrer des résultats », a indiqué Moustapha Rahim Wilson, La situation est pareille sur l'axe Touba-Mbacké, à hauteur de la mairie, où les automobilistes sont contraints de partager la même voie en raison des inondations. Toutefois, M. Wilson assure qu'ils travaillent avec les responsables de la station de « Touba Ça Kanam » pour évacuer les eaux pour rétablir la circulation.

Il tient néanmoins à préciser que le pompage n'a pas été arrêté et que les problèmes rencontrés concernent plutôt le point de déversement des eaux. L'hôtel de ville de Touba et l'agence de la Sonatel sont également touchés par les inondations. La porte principale de la mairie est bloquée poussant les usagers passer par derrière.

À Darou Khoudoss, à cause des routes impraticables, les voitures et les charrettes sont contraintes de traverser les eaux pour atteindre leur destination, notamment sur l'axe Daroul Mouhty-« Tokoor Bâ ». Cette situation est similaire à celle observée dans d'autres quartiers de la ville sainte, où les routes sont envahies par les eaux. Moustapha Rahim Wilson a rappelé que des moyens importants ont été déployés pour gérer les inondations à Touba. M. Wilson a promis de sécuriser les bassins de rétention pour faciliter le pompage des eaux et éviter les débordements.

Certains bassins, comme ceux de Pofdy et de Keur Kabe, sont fonctionnels et jouent un rôle clé dans la gestion des eaux pluviales à Touba. Keur Kabe est le principal site d'évacuation des eaux de la ville. Cependant, dit-il, le bassin de Darou Rahmane nécessite une approche prudente en raison d'un effondrement actuellement en réparation.